Photos importées, captures d’écran, factures téléchargées, exports aux intitulés obscurs : renommer des fichiers un par un peut vite tourner à la punition. Si vous en avez assez des IMG_4528 et autres Capture (17), PowerRename permet de nettoyer tout un dossier sans y passer la soirée.
Pour un rangement express, passe encore. Mais pour nettoyer une série de captures, remplacer un préfixe, garder une date, toucher seulement aux extensions ou construire une logique de nommage enfin intelligible, il faut autre chose. Avec PowerRename, intégré à PowerToys, le renommage en masse gagne ce qui manque à Windows : des règles plus fines, un aperçu avant validation, et moins de risques de transformer le dossier en champ de bataille.
PowerRename, l’outil qui murmurait à l’oreille des noms de fichiers
PowerRename est donc un module intégré à PowerToys, pensé pour renommer plusieurs fichiers en une seule opération, sans se contenter du nom commun imposé par Windows. Son intérêt réside d’abord dans sa fenêtre d’aperçu : avant de valider, on voit exactement quels fichiers seront modifiés et sous quel nom ils ressortiront.
L’outil fonctionne depuis le menu clic droit de l’Explorateur de fichiers. On sélectionne les éléments à rebaptiser, on clique sur PowerRename, on indique le texte à rechercher puis celui qui doit le remplacer, on contrôle le résultat dans la zone de prévisualisation, et l’on valide seulement si tout correspond à ce que l’on attend.
PowerRename peut aussi aller plus loin. Il sait faire la différence entre le nom du fichier et son extension, inclure ou non les dossiers, parcourir les sous-dossiers, respecter la casse, remplacer toutes les occurrences d’un même mot ou seulement la première. Pour les besoins plus avancés, il prend aussi en charge les expressions régulières, la numérotation automatique, les dates de création et certaines métadonnées photo.
Comment configurer PowerRename pour dompter ses noms de fichiers
Avant de pouvoir utiliser PowerRename, il faut naturellement installer la boîte à outils de Microsoft. Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application PowerToys, ou récupérez-la via WinGet (winget install Microsoft. PowerToys -s winget) si vous préférez passer par PowerShell.
Une fois PowerToys installé, ouvrez l’application. Dans le volet de gauche, cliquez sur Gestion des fichiers, puis sélectionnez PowerRename.
Activez l’interrupteur PowerRename.
Profitez-en pour jeter un œil au réglage Afficher PowerRename dans. Pour accéder rapidement au module, choisissez le Menu contextuel par défaut et étendu. Pour conserver un clic droit plus léger, laissez-le dans le Menu contextuel étendu. Il faudra alors parfois passer par Afficher plus d’options pour le retrouver.
La saisie semi-automatique peut aussi faire gagner du temps si vous utilisez souvent les mêmes règles. PowerRename peut suggérer les chaînes récemment utilisées dans les champs de recherche et de remplacement, avec un nombre maximal d’éléments à conserver. À activer si vous nettoyez régulièrement les mêmes types de fichiers, à laisser de côté si vous préférez repartir d’une page blanche à chaque renommage.
Ouvrez ensuite l’Explorateur de fichiers et placez-vous dans un dossier de test. Pour éviter les mauvaises surprises, commencez avec une copie de quelques fichiers sans importance. Sélectionnez plusieurs éléments, faites un clic droit, puis choisissez Renommer avec PowerRename.
À noter que vous pouvez sélectionner tout le lot, même si tous les fichiers ne sont pas forcément concernés. PowerRename n’appliquera la règle qu’aux éléments qui correspondent au texte recherché, et vous pourrez encore décocher manuellement les fichiers à épargner avant de valider.
Dans la fenêtre PowerRename, commencez par le champ Recherche de. Indiquez le morceau de nom à modifier, par exemple Capture d’écran, IMG_, WhatsApp Image, Screenshot, facture-, scan_ ou un préfixe ajouté par une application. Dans Remplacer par, saisissez le nouveau texte, ou laissez le champ vide si vous voulez simplement supprimer ce morceau du nom.
Regardez ensuite la liste à droite. L’aperçu se met à jour automatiquement et montre immédiatement quels fichiers seront touchés. La colonne D’origine affiche les noms actuels, la colonne Renommé montre le résultat prévu. Si un fichier ne doit pas être modifié, décochez-le. Si rien n’apparaît dans la colonne de droite, c’est que votre règle ne correspond à aucun élément, ou qu’elle ne change rien au nom actuel.
Avant de cliquer sur Appliquer, vérifiez aussi le menu Appliquer à. Il permet de choisir si la règle concerne le nom du fichier, son extension, ou les deux. Pour éviter de toucher aux extensions par erreur, sélectionnez Nom de fichier uniquement. Vous pourrez toujours changer ce réglage plus tard si vous devez vraiment harmoniser des extensions.
Les options du haut affinent la recherche. Respecte la casse distingue les majuscules des minuscules. Correspondre à toutes les occurrences remplace chaque apparition du terme recherché, et pas seulement la première.
Une fois l’aperçu contrôlé, cliquez sur Appliquer. Les fichiers sont renommés en une seule opération. Si vous venez de faire une erreur, ne paniquez pas : l’Explorateur de fichiers permet généralement d’annuler la dernière opération de renommage avec Ctrl + Z, à condition de le faire tout de suite et de ne pas enchaîner les manipulations entre-temps.
Les réglages à contrôler avant de renommer un gros dossier
PowerRename peut rester très simple, et c’est souvent comme ça qu’il fonctionne le mieux. Malgré tout, avant de lancer un renommage important, prenez quelques instants pour contrôler les options additionnelles. Ce sont elles qui déterminent jusqu’où l’outil doit aller, quels éléments il doit modifier et comment les nouveaux noms doivent être construits.
À côté du menu Appliquer à, trois boutons permettent d’inclure ou non les fichiers, les dossiers et les sous-dossiers. Si vous voulez seulement renommer les documents visibles dans le dossier ouvert, évitez de parcourir toute l’arborescence sans le vouloir. À l’inverse, si vos fichiers sont répartis dans plusieurs sous-dossiers, ce réglage permet de les traiter en une seule opération.
Regardez aussi la section Mise en forme du texte. Les boutons aa, AA, Aa et Aa Aa permettent respectivement de passer les noms en minuscules, en majuscules, avec une majuscule initiale, ou avec une majuscule au début de chaque mot. C’est utile pour harmoniser un dossier dans lequel cohabitent des fichiers en capitales, des noms tout en minuscules et des captures écrites dans des formats différents.
Pour les séries de fichiers, le bouton d’énumération permet d’ajouter une numérotation automatique au résultat. PowerRename peut aussi ajouter des zéros devant les numéros pour conserver un tri propre dans l’Explorateur. De quoi remettre en ordre des captures d’écran, des documents scannés, des exports successifs ou des fichiers reçus en vrac.
Les expressions régulières exigent davantage de prudence. Elles permettent de cibler le début ou la fin d’un nom, une date, une suite de chiffres ou un motif précis, mais elles pardonnent moins qu’un simple mot à remplacer. Avant de les utiliser sur un dossier complet, travaillez sur une copie, relisez la colonne Renommé ligne par ligne et ne validez que lorsque le résultat est parfaitement clair.
Dans tous les cas, ne commencez pas par 500 fichiers d’un coup. PowerRename ne devine pas vos intentions : testez votre règle sur un petit lot, contrôlez l’aperçu, appliquez, puis élargissez à davantage d’éléments une fois la logique comprise.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.
Nos astuces pour mieux maîtriser PowerToys
PowerRename n’est qu’un des nombreux outils intégrés à Microsoft PowerToys. Au fil de nos tutos, nous vous expliquons comment tirer parti de cette boîte à outils gratuite pour rendre Windows 11 plus agréable au quotidien : organiser vos fenêtres, lancer plus vite vos applications, retrouver des fichiers, gagner du temps au clavier ou automatiser quelques gestes répétitifs.
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