PowerRename est donc un module intégré à PowerToys, pensé pour renommer plusieurs fichiers en une seule opération, sans se contenter du nom commun imposé par Windows. Son intérêt réside d’abord dans sa fenêtre d’aperçu : avant de valider, on voit exactement quels fichiers seront modifiés et sous quel nom ils ressortiront.

L’outil fonctionne depuis le menu clic droit de l’Explorateur de fichiers. On sélectionne les éléments à rebaptiser, on clique sur PowerRename, on indique le texte à rechercher puis celui qui doit le remplacer, on contrôle le résultat dans la zone de prévisualisation, et l’on valide seulement si tout correspond à ce que l’on attend.

PowerRename peut aussi aller plus loin. Il sait faire la différence entre le nom du fichier et son extension, inclure ou non les dossiers, parcourir les sous-dossiers, respecter la casse, remplacer toutes les occurrences d’un même mot ou seulement la première. Pour les besoins plus avancés, il prend aussi en charge les expressions régulières, la numérotation automatique, les dates de création et certaines métadonnées photo.