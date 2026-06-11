Une fois la mise à jour installée et le PC redémarré, ne cherchez pas une nouvelle option dans les paramètres. Microsoft n’a pas ajouté d’interrupteur dédié, ni de notification pour confirmer son activation. Le profil à faible latence peut déjà fonctionner en arrière-plan sans que Windows ne l’indique explicitement. À l’inverse, son code peut aussi être présent dans le système sans que la fonction soit encore active sur votre machine.

Pour savoir dans quel cas se trouve votre machine, il faut donc observer le comportement du processeur au moment d’ouvrir le menu Démarrer, la recherche Windows ou le centre d’actions. Et c’est ici que les choses se compliquent un peu. Le Gestionnaire des tâches permet bien de surveiller l’activité du processeur, mais il n’est pas assez précis pour capturer les pics très courts générés par le Low Latency Profile. Le temps qu’il actualise ses données, la montée en fréquence a souvent déjà eu lieu, puis disparu.

Mieux vaut donc passer par un outil de surveillance matérielle comme HWiNFO, capable d’afficher les variations de fréquence CPU à intervalles plus resserrés.

Le test est assez simple. Après avoir téléchargé puis lancé HWiNFO, sélectionnez le mode complet et cliquez sur Démarrer.