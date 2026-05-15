C’est donc dans les notes de version de la build Release Preview 26100.8514 / 26200.8514, publiée le 14 mai denrier, que Microsoft a confirmé une mise à jour chargée d’ « accélèrer le lancement des applications et les expériences shell centrales », parmi lesquelles le menu Démarrer, la recherche et le centre d’actions.

D’après Windows Latest, cette ligne correspondrait bien au Low Latency Profile, ce profil basse latence qui pousse brièvement le processeur à sa fréquence maximale lorsqu’une action prioritaire est déclenchée. Il s’agit ici de réduire les micro-latences les plus visibles de Windows 11, celles que l’on perçoit au moment d’ouvrir une application, de lancer le menu Démarrer ou d’afficher un panneau système.

La logique reste celle observée lors des premiers essais menés dernièrement. Windows donne au processeur un coup de fouet très court, généralement entre une et trois secondes, puis le laisse redescendre aussitôt. Windows Latest indique ainsi avoir constaté des pics CPU proches de 96 ou 97 % au lancement d’Edge, d’Outlook ou de Copilot, suivis d’un retour rapide à une charge faible. De son côté, Windows Central évoquait des gains pouvant atteindre 40 % au lancement de certaines applications intégrées, et jusqu’à 70 % sur des interactions comme le menu Démarrer ou les menus contextuels.