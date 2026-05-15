Repérée il y a quelques jours dans les builds Insider, l’amélioration de performances censée accélérer l’ouverture des applications et les éléments clés de l’interface apparaît désormais dans le canal Release Preview. Microsoft ne cite toujours pas le nom Low Latency Profile, mais le déploiement grand public se rapproche.
Le Low Latency Profile n’aura pas longtemps gardé son statut de fonction cachée. Quelques jours après les premiers tests révélant des pics CPU très courts au lancement d’applications ou à l’ouverture du menu Démarrer, Microsoft a commencé à documenter une accélération des performances dans les notes d’une build Release Preview de Windows 11. Le nom interne n’apparaît pas noir sur blanc, mais la description colle d’un peu trop près au comportement déjà observé pour passer inaperçue.
Microsoft commence à montrer son jeu
C’est donc dans les notes de version de la build Release Preview 26100.8514 / 26200.8514, publiée le 14 mai denrier, que Microsoft a confirmé une mise à jour chargée d’ « accélèrer le lancement des applications et les expériences shell centrales », parmi lesquelles le menu Démarrer, la recherche et le centre d’actions.
D’après Windows Latest, cette ligne correspondrait bien au Low Latency Profile, ce profil basse latence qui pousse brièvement le processeur à sa fréquence maximale lorsqu’une action prioritaire est déclenchée. Il s’agit ici de réduire les micro-latences les plus visibles de Windows 11, celles que l’on perçoit au moment d’ouvrir une application, de lancer le menu Démarrer ou d’afficher un panneau système.
La logique reste celle observée lors des premiers essais menés dernièrement. Windows donne au processeur un coup de fouet très court, généralement entre une et trois secondes, puis le laisse redescendre aussitôt. Windows Latest indique ainsi avoir constaté des pics CPU proches de 96 ou 97 % au lancement d’Edge, d’Outlook ou de Copilot, suivis d’un retour rapide à une charge faible. De son côté, Windows Central évoquait des gains pouvant atteindre 40 % au lancement de certaines applications intégrées, et jusqu’à 70 % sur des interactions comme le menu Démarrer ou les menus contextuels.
Les PC de tous les jours auront le dernier mot
Le passage en Release Preview change forcément la portée du sujet. Ce canal sert de dernier sas de validation avant une diffusion plus large, ce qui laisse penser que l’amélioration pourrait arriver rapidement sur les PC compatibles. Au regard du calendrier habituel de Microsoft, on peut vraisemblablement tabler sur un premier accès via la mise à jour optionnelle de fin mai 2026, avant un déploiement plus large avec le Patch Tuesday de juin.
C’est à ce moment-là que l’on pourra vraiment mesurer ce que vaut ce profil basse latence sur le parc Windows dans toute sa diversité. Un pic CPU de quelques secondes peut passer inaperçu sur un PC bien refroidi, branché au secteur et doté d’une bonne marge thermique. Sur un PC portable d’entrée de gamme, une configuration modeste ou un appareil déjà juste côté batterie, l’équilibre sera moins évident. L’accélération promise devra améliorer la sensation de fluidité sans accentuer la chauffe ni rogner trop vite l’autonomie.
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