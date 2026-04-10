Dans le détail, le premier problème touche les Paramètres rapides accessibles depuis les icônes réseau, volume ou batterie de la barre des tâches. Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, ce panneau peut prendre quelques secondes avant de s’ouvrir, puis afficher avec un léger retard ses différents réglages, tandis que les modifications appliquées n’apparaissent pas toujours immédiatement à l’écran. Lors de l’activation ou de la désactivation du Wi-Fi, d’une reconnexion à un autre réseau ou d’une déconnexion Bluetooth, l’interface peut ainsi accuser un léger retard sur l’action déjà prise en compte par le système.

Le même type de flottement affecte le menu clic droit, notamment dans l’Explorateur de fichiers. Là encore, il n’est pas question d’un bug majeur ni d’un blocage franc, mais d’un délai perceptible précédant l’apparition des options contextuelles.

Oui, ces ralentissements sont pénibles, et Microsoft semble enfin ne plus les considérer comme des désagréments secondaires. Auprès de Windows Latest, l’éditeur a confirmé tester en interne une mise à jour destinée à corriger les retards observés dans les Paramètres rapides, tout en s’étant fixé des objectifs plus ambitieux pour ce panneau, ses boutons et ses pages d’actions associées, dont l’affichage devra, à terme, être instantané.