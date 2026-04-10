Un menu qui met une seconde de trop à s’ouvrir, un clic droit qui hésite avant d’afficher ses options… Ce ne sont certes pas les pires défauts de Windows 11, mais à la longue, ils ont fini par jouer avec nos nerfs. Microsoft assure désormais vouloir en venir à bout.
Ils ne bloquent rien, ne provoquent ni plantage ni message d’erreur, mais reviennent suffisamment souvent pour finir par user. Sur Windows 11, l’ouverture parfois lente des Paramètres rapides et le délai d’affichage du menu clic droit font partie de ces petits temps morts tenaces que Microsoft a confirmé à Windows Latest vouloir corriger, dans le cadre d’un chantier plus vaste consacré aux performances de l’interface.
Cachez ces lenteurs que nous ne saurions voir
Dans le détail, le premier problème touche les Paramètres rapides accessibles depuis les icônes réseau, volume ou batterie de la barre des tâches. Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, ce panneau peut prendre quelques secondes avant de s’ouvrir, puis afficher avec un léger retard ses différents réglages, tandis que les modifications appliquées n’apparaissent pas toujours immédiatement à l’écran. Lors de l’activation ou de la désactivation du Wi-Fi, d’une reconnexion à un autre réseau ou d’une déconnexion Bluetooth, l’interface peut ainsi accuser un léger retard sur l’action déjà prise en compte par le système.
Le même type de flottement affecte le menu clic droit, notamment dans l’Explorateur de fichiers. Là encore, il n’est pas question d’un bug majeur ni d’un blocage franc, mais d’un délai perceptible précédant l’apparition des options contextuelles.
Oui, ces ralentissements sont pénibles, et Microsoft semble enfin ne plus les considérer comme des désagréments secondaires. Auprès de Windows Latest, l’éditeur a confirmé tester en interne une mise à jour destinée à corriger les retards observés dans les Paramètres rapides, tout en s’étant fixé des objectifs plus ambitieux pour ce panneau, ses boutons et ses pages d’actions associées, dont l’affichage devra, à terme, être instantané.
Des réglages mieux pensés pour un système recentré sur l’essentiel
Les Paramètres rapides ne vont pas seulement gagner en réactivité. Microsoft teste aussi une réorganisation des raccourcis par glisser-déposer, afin de permettre un agencement plus libre des réglages affichés dans ce panneau. Un nouveau contrôle du mode sombre doit également prendre place dans une page liée à l’économie d’énergie, aux côtés de plusieurs commandes liées à la luminosité, au contraste de l’écran et au mode d’alimentation.
L’ensemble s’inscrit dans un travail de fond autrement important engagé par Microsoft autour de Windows 11. Pour rappel, le 20 mars dernier, Pavan Davuluri, patron de Windows, détaillait une série d’améliorations destinées à rendre le système plus stable, moins intrusif dans sa gestion des mises à jour, plus souple sur quelques éléments d’interface comme la barre des tâches, mais aussi moins gourmand en mémoire. Un retour aux fondamentaux qu’on attendait depuis (trop) longtemps, en somme.
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