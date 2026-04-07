Recherche hésitante, résultats brouillons, hiérarchie floue. Microsoft reconnaît enfin que le menu Démarrer de Windows 11 ne tient pas toujours sa promesse de simplicité et entend y remédier.
Sur Windows 11, certaines habitudes très simples ont le don de rappeler que tout ne tourne pas encore très rond. C’est notamment le cas du menu Démarrer, qui devrait constituer le chemin le plus direct vers le système et qui continue pourtant d’accuser quelques ratés dès qu’on lui demande d’aller plus vite. À force, le sujet a fini par remonter jusqu’à Microsoft, qui a confirmé se pencher très sérieusement sur les performances de la recherche Windows et sur la prévisibilité de ses résultats.
Le menu Démarrer peine encore à faire simple
En théorie, le menu Démarrer de Windows 11 doit aussi bien convenir aux adeptes de la souris qu’à celles et ceux qui privilégient le clavier. Dans un cas, on clique sur le bouton Démarrer puis on utilise le champ de recherche ou les éléments épinglés. Dans l’autre, on appuie sur la touche Windows et l’on tape directement sa requête.
Cette seconde option est censée faire gagner du temps, mais dans la vraie vie, elle produit encore trop souvent l’effet inverse. Les résultats peuvent tarder à apparaître, évoluer avec un léger décalage, puis mêler applications, documents et contenus web alors que la requête initiale suffisait déjà à indiquer précisément ce que l’on voulait ouvrir.
Un (dys)fonctionnement qu’un internaute a récemment fustigé sur X, poussant Diego Baca, directeur du design pour Windows chez Microsoft, à sortir du bois. Le responsable a ainsi confirmé que l’entreprise travaillait bien sur les performances de la recherche depuis Démarrer, mais aussi sur la prévisibilité de ses résultats. Traduisez : Redmond reconnaît qu’il y a un souci et cherche à la fois à accélérer l’affichage des réponses et à mieux hiérarchiser les résultats, pour qu’une requête formulée afin de lancer une application ne se retrouve plus noyée dans un assortiment de documents et de contenus web.
À son rythme, Microsoft revient enfin à l’essentiel
Pas de calendrier annoncé pour le moment, mais un chantier qui prolonge la reprise en main de Windows Search promise par Microsoft le 20 mars dernier. Dans son billet, Pavan Davuluri évoquait déjà des résultats plus clairs, plus fiables et plus pertinents, ambitionnant d’unifier l’expérience entre le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers et les Paramètres.
On rappellera aussi qu’en parallèle, Microsoft a officialisé le retour de la barre des tâches repositionnable, promis que Windows Update serait moins envahissant et reconnu la nécessité d’alléger la consommation mémoire de Windows 11. Si Redmond s’y tient, 2026 pourrait donc marquer un vrai retour aux fondamentaux. Après des mois passés à vanter les mérites de son IA intégrée au détriment des usages les plus élémentaires du système, Microsoft semble enfin comprendre que les utilisateurs et utilisatrices attendent d’abord un Windows 11 solide sur l’essentiel.
- Refonte graphique de l'interface réussie
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