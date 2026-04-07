En théorie, le menu Démarrer de Windows 11 doit aussi bien convenir aux adeptes de la souris qu’à celles et ceux qui privilégient le clavier. Dans un cas, on clique sur le bouton Démarrer puis on utilise le champ de recherche ou les éléments épinglés. Dans l’autre, on appuie sur la touche Windows et l’on tape directement sa requête.

Cette seconde option est censée faire gagner du temps, mais dans la vraie vie, elle produit encore trop souvent l’effet inverse. Les résultats peuvent tarder à apparaître, évoluer avec un léger décalage, puis mêler applications, documents et contenus web alors que la requête initiale suffisait déjà à indiquer précisément ce que l’on voulait ouvrir.

Un (dys)fonctionnement qu’un internaute a récemment fustigé sur X, poussant Diego Baca, directeur du design pour Windows chez Microsoft, à sortir du bois. Le responsable a ainsi confirmé que l’entreprise travaillait bien sur les performances de la recherche depuis Démarrer, mais aussi sur la prévisibilité de ses résultats. Traduisez : Redmond reconnaît qu’il y a un souci et cherche à la fois à accélérer l’affichage des réponses et à mieux hiérarchiser les résultats, pour qu’une requête formulée afin de lancer une application ne se retrouve plus noyée dans un assortiment de documents et de contenus web.