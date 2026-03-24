Depuis des mois, Microsoft raconte Windows 11 à travers ce qui vient s’y ajouter. Une fonction par-ci, une intégration par-là, une couche d’IA en plus, une nouvelle manière d’interagir avec le système, comme si l’avenir de l’OS se jouait d’abord dans sa capacité à accueillir encore autre chose. Or, et ce n’est un secret pour personne, cette fuite en avant a surtout permis à Microsoft de continuer à reléguer au second plan un grief grandissant, beaucoup moins flatteur, et pourtant bien plus constant. Windows pèse lourd, de plus en plus lourd, et pas seulement sur des PC en fin de parcours.

Le billet de Pavan Davuluri laisse toutefois entrevoir un léger changement de ton, et surtout de discours. Pour une fois, Microsoft ne met pas d’abord l’accent sur ce que Windows 11 va encore gagner, mais sur ce qu’il faut contenir. À demi-mot, l’éditeur admet que le système occupe trop de place en mémoire et promet d’en réduire l’empreinte de base pour laisser plus d’air aux applications. C’est déjà un premier pas. Pour le reste, il faudra encore patienter. Le post ne donne ni chiffres, ni calendrier précis, ni détails sur les arbitrages que Redmond serait prête à faire pour alléger réellement Windows 11.

Mais surtout, cette prise de conscience affichée a presque aussitôt été relativisée par une réaction inattendue.