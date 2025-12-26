Fini le temps où une simple recherche de fichier transformait votre PC en machine à vapeur. Microsoft déploie enfin un correctif pour soulager la mémoire vive de Windows 11, épuisée par un Explorateur un peu trop zélé sur l’indexation.
Il aura fallu de la patience. Beaucoup de patience. Depuis son lancement, Windows 11 traîne son Explorateur de fichiers comme un boulet, accumulant les lenteurs et les caprices. Entre les bugs d’affichage et une gourmandise incompréhensible en ressources, le composant central du système d’exploitation semblait avoir perdu le nord. Mais miracle à Redmond : les ingénieurs ont fini par admettre que votre ordinateur n’avait pas besoin de souffrir autant pour trouver un simple document PDF. Une mise à jour arrive pour calmer les ardeurs de la mémoire vive.
Quand Windows cherche trop bien, il cherche deux fois
Le coupable a été identifié et il s'agit, ironiquement, d'un excès de zèle. Lorsque vous tapiez un mot-clé dans la barre de recherche, le système ne se contentait pas de regarder une seule fois dans ses archives. Non, Windows Search Indexer, le moteur censé être intelligent, s'emmêlait les pinceaux en scannant plusieurs fois les mêmes fichiers et dossiers. Une redondance invisible à l’œil nu, mais douloureuse pour les barrettes de RAM, forcées de stocker des données en double, voire en triple, pour une seule et même opération.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Ce comportement boulimique explique pourquoi la machine pouvait se mettre à souffler ou à ralentir drastiquement lors d'une requête pourtant banale. C’est un peu comme si vous demandiez à un bibliothécaire de vous trouver un livre et qu’il décidait de vérifier trois fois le même rayonnage avant de vous répondre. Microsoft a donc sorti le bistouri pour retirer ces opérations parasites. Désormais, l'indexation se fera de manière chirurgicale : un fichier scanné est un fichier traité, point final. Cette logique, qui semble pourtant élémentaire, va drastiquement réduire les accès au disque et la charge sur le processeur. Pour les machines modestes ou celles qui croulent déjà sous les onglets de navigateur ouverts, c’est une bouffée d’oxygène bienvenue.
Une réconciliation tardive avec les utilisateurs
Cette optimisation ne sort pas de nulle part. Elle débarque d'abord chez les membres du programme Windows Insider, les éclaireurs qui essuient les plâtres avant tout le monde, avec la version build 26220.7523. Si tout se passe sans accroc (la prudence est de mise tant l'historique récent est chaotique) le correctif arrivera chez le grand public d'ici la fin janvier ou courant février 2026.
Il faut dire que l'ambiance n'était pas à la fête. L’Explorateur de fichiers est devenu, malgré lui, le symbole des promesses non tenues de Windows 11. Entre les plantages aléatoires et une réactivité parfois inférieure à celle de son prédécesseur Windows 10, la grogne montait. Certains utilisateurs, lassés d’attendre, avaient même commencé à bricoler leur système avec des outils tiers pour retrouver une expérience fluide. En s'attaquant enfin à la gestion de la mémoire, Microsoft tente de recoller les morceaux et de prouver que son système d'exploitation peut être moderne sans être lourd.
En parallèle de ce régime minceur pour la RAM, l'éditeur en profite pour faire un peu de ménage dans les menus contextuels, ces listes d'options qui s'affichent au clic droit et qui avaient tendance à s'allonger indéfiniment. L'objectif reste le même : simplifier, alléger et surtout, arrêter de frustrer ceux qui utilisent leur PC pour travailler. Reste à voir si cette cure d'efficacité suffira à faire oublier les mois de galère.