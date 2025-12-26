Il faut dire que l'ambiance n'était pas à la fête. L’Explorateur de fichiers est devenu, malgré lui, le symbole des promesses non tenues de Windows 11. Entre les plantages aléatoires et une réactivité parfois inférieure à celle de son prédécesseur Windows 10, la grogne montait. Certains utilisateurs, lassés d’attendre, avaient même commencé à bricoler leur système avec des outils tiers pour retrouver une expérience fluide. En s'attaquant enfin à la gestion de la mémoire, Microsoft tente de recoller les morceaux et de prouver que son système d'exploitation peut être moderne sans être lourd.

En parallèle de ce régime minceur pour la RAM, l'éditeur en profite pour faire un peu de ménage dans les menus contextuels, ces listes d'options qui s'affichent au clic droit et qui avaient tendance à s'allonger indéfiniment. L'objectif reste le même : simplifier, alléger et surtout, arrêter de frustrer ceux qui utilisent leur PC pour travailler. Reste à voir si cette cure d'efficacité suffira à faire oublier les mois de galère.