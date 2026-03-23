Ce que Microsoft met sur la table n’a rien d’une refonte complète de Windows Update, ni d’un revirement sur le fond. Les correctifs continueront d’arriver, et la logique de mises à jour régulières ne disparaît évidemment pas. En revanche, l’entreprise semble avoir compris qu’entretenir un système ne justifie pas de compliquer sans cesse son usage.

Première résolution, l’allègement de la configuration initiale du PC (OOBE). Microsoft veut permettre de passer les mises à jour pendant cette étape pour accéder plus vite au bureau. La décision peut paraître secondaire, mais elle dit beaucoup de la place qu’ont prise les updates dans l’expérience Windows. La configuration d’un ordinateur neuf, censée marquer son entrée en service, s’est peu à peu transformée en parcours à rallonge, alourdi par des vérifications, des téléchargements et des redémarrages qui repoussent le moment où l’on peut enfin utiliser sa machine normalement.

L’autre évolution notable touche à l’arrêt et au redémarrage de l’ordinateur, Microsoft promettant davantage de liberté pour éteindre ou relancer son PC sans se voir imposer immédiatement l’installation d’une mise à jour déjà téléchargée. Là encore, le changement répond à des critiques récurrentes, celles d’un système qui laisse encore trop rarement la possibilité de redémarrer sans installer d’abord le correctif en attente.

Enfin, Microsoft dit vouloir assouplir le rythme même des mises à jour, évoquant des suspensions plus longues, moins de notifications et, dans la majorité des cas, un seul redémarrage exigé par mois. Bref, Windows Update ne doit plus s’imposer comme un rappel permanent de l’autorité du système, mais redevenir ce qu’il aurait toujours dû rester, un service d’arrière-plan, présent sans être envahissant. Il était temps.