La déclaration de Hanselman n'est pas un communiqué officiel. C'est un tweet personnel d'un cadre dirigeant. Aucun calendrier précis, aucune métrique de réduction des sollicitations, aucune promesse contractuelle. Le plan de mise à jour annoncé par Microsoft le 20 mars inclut toutefois des signaux concrets. Le menu Démarrer passe de React à WinUI 3 pour la performance. Les mises à jour peuvent être suspendues sans limite de temps. Le compte Microsoft ne serait plus obligatoire lors de l'installation.

Ces mesures sont réelles. Mais elles ne concernent pas directement la publicité. La seule promesse sur ce terrain reste un tweet, pas une feuille de route produit.

L'argument de fond reste le même : un système d'exploitation payé à l'achat ne devrait pas se comporter comme un panneau publicitaire.