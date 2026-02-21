Il s'appelle WinSlop, et le nom ne laisse aucun doute sur les intentions de son créateur. Développé par Builtbybel, déjà connu pour l'utilitaire FlyOOBE, ce logiciel open source cible directement les fonctionnalités que Microsoft impose dans Windows 11 sans demander l'avis des utilisateurs. Pour comprendre sa portée, il faut revenir à une réalité : chaque grande mise à jour de Windows 11 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités d'IA activées par défaut, sans option claire pour les désactiver.