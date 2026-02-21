Copilot dans la barre des tâches. Recall qui surveille votre écran en silence. Des publicités dans le menu Démarrer. Un développeur a décidé d'en finir avec tout ça, et son outil gratuit cartonne déjà sur GitHub.
Il s'appelle WinSlop, et le nom ne laisse aucun doute sur les intentions de son créateur. Développé par Builtbybel, déjà connu pour l'utilitaire FlyOOBE, ce logiciel open source cible directement les fonctionnalités que Microsoft impose dans Windows 11 sans demander l'avis des utilisateurs. Pour comprendre sa portée, il faut revenir à une réalité : chaque grande mise à jour de Windows 11 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités d'IA activées par défaut, sans option claire pour les désactiver.
Ce que WinSlop supprime concrètement
L'outil analyse l'installation Windows 11 et identifie les composants jugés superflus. Les cibles prioritaires sont Copilot, Recall et « Click to Do ». S'y ajoutent la télémétrie, le pistage de localisation et les publicités intégrées dans le menu Démarrer ou l'explorateur de fichiers. L'interface reprend volontairement les codes visuels de Windows 95, un choix délibéré pour dénoncer les interfaces modernes surchargées. WinSlop est un exécutable portable, sans installation : on le lance en administrateur, on sélectionne, on valide. Publiée fin janvier 2026, sa cinquième mise à jour compte déjà 1 600 étoiles sur GitHub.
La plupart des scripts de nettoyage qui circulent en ligne fonctionnent en aveugle. Ils suppriment sans prévenir et peuvent corrompre la base des mises à jour Windows. WinSlop affiche chaque élément détecté avant toute action et laisse l'utilisateur décider. C'est un détail qui change tout pour les moins expérimentés.
Il y a pourtant une limite à garder en tête. Microsoft peut réintroduire certains éléments supprimés lors de futures mises à jour. L'outil n'est donc pas une solution définitive. La vraie question n'est pas de savoir si WinSlop fonctionne. C'est de mesurer jusqu'où Microsoft ira dans l'intégration forcée de l'IA dans les prochaines versions de Windows. En attendant, WinSlop fait ce que Microsoft refuse de faire : vous laisser choisir.