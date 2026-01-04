Pourquoi Microsoft persiste à imposer ces publicités malgré les retours négatifs ? Parce que c'est rentable. Depuis 2024, l'entreprise a multiplié les zones d'affichage : menu Démarrer, explorateur de fichiers, verrouillage d'écran. Elle a même tenté d'en glisser dans le clic droit avant de faire marche arrière. Chaque emplacement représente une source de revenus additionnelle, notamment via le Microsoft Store qui perçoit une commission sur les téléchargements.​

Cette stratégie publicitaire transforme Windows en plateforme hybride : un système que vous payez, mais qui vous expose quand même à des contenus sponsorisés. Apple et ses Mac échappent à cette logique, tout comme la plupart des distributions Linux. Microsoft, lui, assume ce modèle économique double. Le nouveau toggle « Voir moins de publicités » ne change pas fondamentalement cette orientation. Il offre juste un compromis pour calmer les utilisateurs les plus excédés.​

La disponibilité grand public de cette option reste floue. Elle circule actuellement dans les builds Insider du Dev Channel, ce qui signifie plusieurs semaines, voire plusieurs mois de tests avant un déploiement généralisé. D'ici là, vous devrez composer avec les paramètres existants ou accepter le flux continu de recommandations commerciales.