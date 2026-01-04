Microsoft teste une option pour limiter le matraquage publicitaire dans Windows 11. Après des années à coller des réclames partout, l'entreprise daigne offrir un interrupteur. Tardif, mais bienvenu.
L'éditeur de Redmond a passé les trois dernières années à transformer votre système d'exploitation en panneau d'affichage. Menu Démarrer, notifications, paramètres, même le clic droit a eu droit à son lot de promotions. La stratégie était limpide : monétiser chaque pixel disponible. Mais face aux critiques répétées, Microsoft semble enfin amorcer un recul. Comme le rapporte Neowin, une nouvelle option apparaît dans les builds Insider du système. Elle permettrait de réduire ces fameux contenus sponsorisés qui polluent l'interface depuis 2024.
Une option cachée dans les paramètres
La nouveauté se niche dans les réglages de confidentialité de Windows 11, version Dev Channel. Microsoft y ajoute une bascule baptisée « Voir moins de publicités ». Concrètement, cette option réduirait l'affichage des applications promues qui surgissent dans le menu Démarrer, notamment dans la section « Recommandations ». Vous savez, cet espace où l'OS suggère des logiciels que vous n'avez jamais installés, comme 1Password ou d'autres services tiers.
L'option n'élimine pas totalement les publicités, contrairement aux réglages actuels qui permettent de désactiver complètement les « recommandations ». Elle les limite simplement. Autrement dit, Microsoft garde la main sur la fréquence, mais vous offre un semblant de contrôle. C'est déjà mieux que rien, mais le message reste clair : la régie pub de Windows ne fermera pas boutique de sitôt.
La publicité dans Windows, un business qui rapporte
Pourquoi Microsoft persiste à imposer ces publicités malgré les retours négatifs ? Parce que c'est rentable. Depuis 2024, l'entreprise a multiplié les zones d'affichage : menu Démarrer, explorateur de fichiers, verrouillage d'écran. Elle a même tenté d'en glisser dans le clic droit avant de faire marche arrière. Chaque emplacement représente une source de revenus additionnelle, notamment via le Microsoft Store qui perçoit une commission sur les téléchargements.
Cette stratégie publicitaire transforme Windows en plateforme hybride : un système que vous payez, mais qui vous expose quand même à des contenus sponsorisés. Apple et ses Mac échappent à cette logique, tout comme la plupart des distributions Linux. Microsoft, lui, assume ce modèle économique double. Le nouveau toggle « Voir moins de publicités » ne change pas fondamentalement cette orientation. Il offre juste un compromis pour calmer les utilisateurs les plus excédés.
La disponibilité grand public de cette option reste floue. Elle circule actuellement dans les builds Insider du Dev Channel, ce qui signifie plusieurs semaines, voire plusieurs mois de tests avant un déploiement généralisé. D'ici là, vous devrez composer avec les paramètres existants ou accepter le flux continu de recommandations commerciales.