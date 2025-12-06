Microsoft ne manque jamais d'humour quand il s'agit de l'expérience utilisateur sur son système d'exploitation fétiche. Alors que le géant de la technologie promettait de mettre de l'ordre dans ses menus, voilà qu'il y glisse de nouvelles publicités pour sa boutique d'applications directement sous le curseur de la souris.
L'idylle entre Windows 11 et la publicité continue de s'écrire sous nos yeux ébahis avec une constance qui force le respect. Les utilisateurs pensaient avoir tout vu avec les réclames apparues dans le menu Démarrer ou sur l'écran de verrouillage, mais la firme américaine prouve qu'elle possède une créativité sans bornes pour placer ses produits. Cette fois, l'offensive commerciale se niche au cœur même de l'interaction la plus basique de l'informatique, dans ce petit menu contextuel que l'on sollicite des centaines de fois par jour sans y penser.
Un entremetteur un peu trop insistant
Le mécanisme se veut serviable et se présente sous les atours de la bienveillance technologique. Lorsqu'un internaute tentera d'ouvrir un fichier au format inconnu ou non attribué, le menu Ouvrir avec ne se contentera plus de lister les logiciels installés sur la machine. Il mettra désormais en avant des applications hébergées sur la boutique officielle de Microsoft pour résoudre le problème. Cette sollicitude apparente cache mal une volonté de capturer l'attention de l'usager au moment précis où il se trouve dans une impasse technique.
Au lieu de laisser le champ libre pour rechercher une alternative gratuite ou libre sur la toile, le système d'exploitation s'empresse de proposer ses propres solutions validées. La frontière entre l'assistance technique et le démarchage commercial devient ainsi de plus en plus floue. Le géant de Redmond profite de cette zone grise pour pousser ses pions et ses services, transformant une simple fenêtre de dialogue système en vitrine promotionnelle incontournable pour qui ne sait pas naviguer dans les méandres des paramètres de désactivation.
Le grand ménage attendra encore un peu
Cette nouveauté arrive avec un sens du timing absolument délicieux qui ne manquera pas d'amuser les observateurs attentifs. Il y a seulement quelques semaines, les équipes de développement admettaient publiquement que ce fameux menu contextuel était devenu un véritable capharnaüm ergonomique et promettaient une refonte majeure pour l'alléger. La promesse de clarté semble avoir été légèrement pervertie en cours de route.
La stratégie consiste visiblement à faire de la place en supprimant les options inutiles pour mieux y insérer des recommandations sponsorisées. C'est un peu comme si l'on vidait un placard encombré uniquement pour y stocker des prospectus publicitaires. Les testeurs ont déjà repéré cette modification dans les versions de prévisualisation, confirmant que la simplification de l'interface sert parfois d'autres intérêts que le simple confort visuel de l'utilisateur. Reste à voir si cette pilule passera auprès du grand public qui commence à saturer de voir son outil de travail se transformer en homme-sandwich numérique.