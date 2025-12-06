Cette nouveauté arrive avec un sens du timing absolument délicieux qui ne manquera pas d'amuser les observateurs attentifs. Il y a seulement quelques semaines, les équipes de développement admettaient publiquement que ce fameux menu contextuel était devenu un véritable capharnaüm ergonomique et promettaient une refonte majeure pour l'alléger. La promesse de clarté semble avoir été légèrement pervertie en cours de route.

La stratégie consiste visiblement à faire de la place en supprimant les options inutiles pour mieux y insérer des recommandations sponsorisées. C'est un peu comme si l'on vidait un placard encombré uniquement pour y stocker des prospectus publicitaires. Les testeurs ont déjà repéré cette modification dans les versions de prévisualisation, confirmant que la simplification de l'interface sert parfois d'autres intérêts que le simple confort visuel de l'utilisateur. Reste à voir si cette pilule passera auprès du grand public qui commence à saturer de voir son outil de travail se transformer en homme-sandwich numérique.​