Pour l'heure, cette page est visible uniquement chez les membres du programme Insider, et elle ne fonctionne pas encore pleinement. Le bouton de recherche de mises à jour est présent mais inactif, signe que les ingénieurs de Microsoft peaufinent encore la mécanique sous le capot. Il faut aussi comprendre que cette liberté a ses limites. Le système continue de s'appuyer sur le catalogue du Microsoft Store en arrière-plan. Votre logiciel de retouche photo préféré téléchargé sur le web ne sera pas pris en charge par cet outil : il faudra continuer à le mettre à jour « à l'ancienne ».

Cette initiative confirme néanmoins une tendance lourde : Microsoft accepte enfin que les Paramètres système deviennent le véritable centre de contrôle du PC, reléguant le Store à son rôle premier de catalogue de découverte plutôt que d'outil de maintenance obligatoire.