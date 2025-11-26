Le monopole du Microsoft Store pour la maintenance des applications touche à sa fin. Avec une nouvelle intégration dans les Paramètres de Windows 11, Microsoft offre enfin une alternative aux utilisateurs qui préfèrent éviter sa boutique officielle pour garder leurs logiciels à jour.
C'est une petite révolution pour quiconque a déjà pesté contre les lenteurs du Microsoft Store pour une simple mise à jour. Microsoft introduit discrètement une page « App Updates » directement dans les Paramètres de Windows 11, rendant la corvée de maintenance plus transparente et immédiate. Cette nouveauté, repérée dans les dernières versions de test, promet de libérer les utilisateurs des contraintes de la boutique tout en gardant un système sain et sécurisé, particulièrement dans les contextes où le Store n'est pas le bienvenu.
Une bouffée d'oxygène pour les pros et les joueurs
Si vous gérez un parc informatique ou si vous êtes administrateur réseau, cette nouvelle fonctionnalité arrive comme un soulagement. Trop souvent, les politiques de sécurité d'entreprise bloquent l'accès au Microsoft Store, laissant les applications système essentielles (comme la calculatrice ou l'outil de capture) dans un état de vulnérabilité potentielle. Cette nouvelle interface dans les Paramètres contourne intelligemment ce blocage : elle permet de pousser les correctifs de sécurité sans ouvrir la porte à l'installation de jeux ou d'applications non autorisées.
Pour les joueurs, le changement est tout aussi appréciable. Fini les allers-retours frustrants entre votre session de jeu et le bureau pour vérifier si une mise à jour bloque le lancement de votre titre favori. L'intégration dans les Paramètres, accessibles via l'interface Xbox, signifie que vous pouvez gérer ces interruptions techniques sans casser l'immersion, directement à la manette si nécessaire. C'est ce genre de détail ergonomique qui transforme une expérience utilisateur agaçante en une formalité indolore.
Encore un peu de patience
Pour l'heure, cette page est visible uniquement chez les membres du programme Insider, et elle ne fonctionne pas encore pleinement. Le bouton de recherche de mises à jour est présent mais inactif, signe que les ingénieurs de Microsoft peaufinent encore la mécanique sous le capot. Il faut aussi comprendre que cette liberté a ses limites. Le système continue de s'appuyer sur le catalogue du Microsoft Store en arrière-plan. Votre logiciel de retouche photo préféré téléchargé sur le web ne sera pas pris en charge par cet outil : il faudra continuer à le mettre à jour « à l'ancienne ».
Cette initiative confirme néanmoins une tendance lourde : Microsoft accepte enfin que les Paramètres système deviennent le véritable centre de contrôle du PC, reléguant le Store à son rôle premier de catalogue de découverte plutôt que d'outil de maintenance obligatoire.
