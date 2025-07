La version 0.92 ne se contente pas de corriger ce désagrément. Elle introduit également plusieurs améliorations fonctionnelles, dont un nouvel outil de test de vitesse de connexion internet. Intégré directement dans le Command Palette, ce plugin s'appuie sur l'interface en ligne de commande (CLI) d'Ookla, le service derrière le populaire Speedtest.net. Une simple commande comme spt permet de lancer une analyse et d'obtenir des résultats sur les débits descendants, montants et le ping sans ouvrir de navigateur.

Parmi les autres ajouts pratiques, on note l'arrivée d'une commande « Redémarrer l'Explorateur Windows » au sein du module Windows System Commands. Cet outil est précieux pour les développeurs ou les utilisateurs avancés qui ont besoin de rafraîchir l'interface de Windows après une modification du système, sans avoir à redémarrer complètement la machine.

Sous le capot, Microsoft a procédé à d'importantes mises à jour techniques pour améliorer la réactivité globale de PowerToys. Les bibliothèques .NET ont été migrées vers la version 9.0.6 et le WinAppSDK vers la version 1.7.2, promettant une meilleure stabilité et des performances en hausse. Ces optimisations se traduisent par une expérience plus fluide, notamment dans le chargement et l'exécution des commandes du Command Palette.

Cette nouvelle version apporte également son lot de correctifs pour d'autres modules, comme une meilleure gestion des clics de souris dans le Color Picker ou des améliorations de rendu pour les aperçus de fichiers PDF et texte dans l'Explorateur de fichiers. Cette version 0.92, bien que présentée comme incrémentale, s'avère donc particulièrement pertinente en adressant un point de friction majeur tout en continuant d'enrichir l'outil. L'avenir s'annonce tout aussi intéressant, puisque Microsoft a déjà évoqué une refonte majeure de PowerToys Run, attendue pour 2025.