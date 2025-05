Aujourd’hui, la plupart des applications sous Windows utilisent leurs propres mécanismes de mise à jour. Microsoft propose désormais une alternative centralisée via Windows Update, permettant aux développeurs de planifier les mises à jour en fonction de critères tels que l’activité de l’utilisateur, le niveau de batterie ou même les performances système. « Nous construisons une vision pour une plateforme d’orchestration de mises à jour unifiée et intelligente, capable de gérer n’importe quelle mise à jour (applications, pilotes, etc.) en coordination avec celles de Windows », précise Angie Chen, cheffe de produit chez Microsoft, dans un billet de blog publié mardi dernier.

Comme rapporté par The Verge, les applications compatibles bénéficieront également des notifications natives de Windows Update et figureront dans l’historique des mises à jour du système. La prise en charge inclut les formats MSIX/APPX, ainsi que certaines applications Win32 personnalisées. Notez que les applications bénéficieront automatiquement des évolutions futures de l’infrastructure Windows Update.