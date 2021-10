Windows 11 : vers une nouvelle façon de pousser les mises à jour (et d'éviter les blocages) ?

Microsoft célèbre le septième anniversaire de son programme Insider, et quoi de mieux pour cela que de faire tester un nouveau système de mise à jour pour Windows 11 ? Le 15 octobre dernier, la firme de Redmond a officiellement lancé les Update Stack Packages. À partir du Build 22478, les Insiders désireux d'éprouver cette dernière innovation sont invités à le faire. Car celle-ci n'est pas encore au point pour un lancement au sein du dernier OS de Microsoft, qui comprend déjà un certain nombre de bugs que la firme de Redmond s'efforce de corriger .

En version bêta donc, les Update Stack Packages seront livrés aux Insiders directement par le biais de Windows Update. Selon Microsoft, l'objectif est « d'aider à garantir que votre PC ait la plus grande probabilité d'installer avec succès de nouvelles mises à jour avec l'expérience la meilleure et la moins perturbatrice disponible ». Pour l'instant, seul « un très petit ensemble de fichiers système liés à la mise à jour et qui sont développés indépendamment du système d'exploitation » font partie de l'Update Stack Package, annonce Microsoft dans un billet de blog.