Il aura donc fallu plusieurs années de critiques, de demandes répétées et de bidouilles de registre plus ou moins propres pour que Microsoft se décide à rouvrir ce dossier. La barre des tâches repositionnable arrive bien sur Windows 11, avec une première phase de test prévue chez les Insiders entre la fin mars et avril.

Une annonce qui s’inscrit dans un chantier bien plus vaste, consacré à la qualité d’usage de Windows 11, Microsoft ayant également promis de calmer les ardeurs de Windows Update, de lever le pied sur la consommation de RAM, de rétropédaler sur l’omniprésence de Copilot, ou encore de donner un vrai coup d’accélérateur à l’Explorateur de fichiers.

Cinq ans après son lancement, Windows 11 commencerait-il enfin à ressembler à l’OS que l’on réclamait depuis le début ? Sur le papier, en tout cas, il en prend enfin un peu le chemin.

Pour le calendrier, en revanche, Microsoft s’est montrée nettement moins bavarde. Le déploiement de la barre des tâches repositionnable débutera bien chez les Insiders dans les prochains jours, mais aucune date n’a encore été avancée pour la version stable.