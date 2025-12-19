Dès les débuts de Windows 11, l’équipe en charge de l’expérience utilisateur avait expliqué que la barre des tâches n’avait plus grand-chose à voir avec celle de Windows 10. Le composant avait été entièrement réécrit, ce qui avait obligé les équipes à sélectionner un ensemble restreint de fonctionnalités pour lancer la nouvelle interface dans les temps. Et au regard des délais particulièrement serrés, l’intégration du code permettant de déplacer la barre avait été jugée secondaire.

Pour déterminer ce qui devait absolument figurer dans cette première version, Redmond affirmait s’être appuyée sur ses données internes. D’après ces mesures, les utilisateurs et utilisatrices qui plaçaient la barre en haut ou sur un côté représentaient une minorité écrasée par d’autres demandes considérées comme plus urgentes. La priorité avait donc été de proposer une barre stable et fixe, puis de remettre en état une série d’usages perturbés par la transition entre Windows 10 et Windows 11, comme le glisser-déposer trois ans plus tard, avant d’envisager des options de personnalisation plus pointues.

En parallèle, Microsoft avait également mis l’accent sur l’ergonomie des appareils tactiles et des petits écrans. L’objectif était de proposer une barre capable de s’adapter aux scénarios hybrides qui se multipliaient dans l’écosystème Windows, ce qui a d’ailleurs motivé l’apparition tardive d'un mode d'icônes réduites sur la barre des tâches.

Bref, une vision centrée sur les usages valorisés par Microsoft, quitte à sacrifier une option de personnalisation figurant pourtant parmi les plus votées du Feedback Hub, loin de l’image de niche renvoyée par des données internes jamais détaillées, soit dit en passant.