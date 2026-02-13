Octobre 2021, Windows 11 débarquait officiellement sur des millions de PC dans le monde. Le système se voulait plus moderne, à grands renforts de coins arrondis, de menu Démarrer centré, et de Microsoft Store repensé.

Mais dans ses efforts pour convaincre que cette version de l’OS valait mieux qu’un Windows 10 pourtant chéri par la communauté, Microsoft a commis l’irréparable. Alors qu’il était possible de la déplacer et de l’épingler à sa convenance sur n’importe quel bord de l’écran depuis Windows 95, la barre des tâches se sédentarisait officiellement au pied du bureau.

Depuis réclamée à cors et à cris par de très nombreux utilisateurs et utilisatrices, la fonctionnalité a régulièrement fait l’objet de mises au point côté Redmond, appelant à la résignation et obligeant les internautes mécontents à bidouiller leur système à coup de modifications de la base de registre ou de recours à des applis de personnalisation tierces, pour un succès tout relatif.

Patience et longueur de temps ne faisant plus que force ni que rage, il se pourrait bien que Microsoft ait fini par céder. D’après les informations (que la firme a refusé de commenter officiellement) de Windows Central, Redmond travaillerait activement au retour de l’option tant regrettée, qui permettrait d’épingler à nouveau la barre des tâches à gauche, à droite, mais également en haut de l’écran, et de la redimensionner manuellement.

Si tout se passe comme espéré, la fonctionnalité devrait être dévoilée cet été, en croisant les doigts pour que Redmond ne démente pas l’info d’ici là.