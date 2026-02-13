Jour de joie pour les aficionados de Windows. Après des années de réclamations, de faux espoirs et de rouspétances, Microsoft pourrait enfin avoir écouté sa communauté concernant… la barre des tâches.
Pour une surprise, c’est une surprise. Alors que Redmond n’en démordait pas, clamant haut et fort que la barre des tâches resterait épinglée au pied de l’écran pour des raisons de compatibilités matérielles et techniques, voici qu’un vent de rumeur porteur d’espérance souffle sur la communauté de Windows 11. D’après des « sources proches du dossier » de Windows Central, Microsoft plancherait sur la possibilité de redimensionner l’objet de la discorde, mais surtout… de le repositionner.
En haut, en bas, à gauche, à droite
Octobre 2021, Windows 11 débarquait officiellement sur des millions de PC dans le monde. Le système se voulait plus moderne, à grands renforts de coins arrondis, de menu Démarrer centré, et de Microsoft Store repensé.
Mais dans ses efforts pour convaincre que cette version de l’OS valait mieux qu’un Windows 10 pourtant chéri par la communauté, Microsoft a commis l’irréparable. Alors qu’il était possible de la déplacer et de l’épingler à sa convenance sur n’importe quel bord de l’écran depuis Windows 95, la barre des tâches se sédentarisait officiellement au pied du bureau.
Depuis réclamée à cors et à cris par de très nombreux utilisateurs et utilisatrices, la fonctionnalité a régulièrement fait l’objet de mises au point côté Redmond, appelant à la résignation et obligeant les internautes mécontents à bidouiller leur système à coup de modifications de la base de registre ou de recours à des applis de personnalisation tierces, pour un succès tout relatif.
Patience et longueur de temps ne faisant plus que force ni que rage, il se pourrait bien que Microsoft ait fini par céder. D’après les informations (que la firme a refusé de commenter officiellement) de Windows Central, Redmond travaillerait activement au retour de l’option tant regrettée, qui permettrait d’épingler à nouveau la barre des tâches à gauche, à droite, mais également en haut de l’écran, et de la redimensionner manuellement.
Si tout se passe comme espéré, la fonctionnalité devrait être dévoilée cet été, en croisant les doigts pour que Redmond ne démente pas l’info d’ici là.
Bientôt l’heure de la réconciliation ?
Ce renouveau d’espoir intervient alors que Microsoft vient d’annoncer travailler sur le développement d’une barre d’outils dans Power Toys, elle-même repositionnable sur les bords de l’écran, destinée à regrouper diverses informations sur l’état du système, ainsi que des accès rapides aux options de la Palette de commandes. Et de fait, si Redmond est capable de développer un genre de barre des tâches secondaire amovible, on pourrait raisonnablement envisager qu’elle puisse être capable de remodeler la base technique de la barre des tâches principale en vue de la désolidariser du bas de l’écran.
Une bonne manière de se réconcilier avec une communauté échaudée par les (trop) nombreux bugs ayant malmené Windows 11 depuis deux ans. Et de se faire pardonner, peut-être, d’avoir privilégié le déploiement à marche forcée d’une IA dont les internautes ne voulaient pas.
