Et la bonne nouvelle, c’est que contrairement à la barre des tâches, il est possible d’épingler ce nouveau dock en haut, en bas ou sur les côtés de l’écran. Une liberté toute simple, mais qui change immédiatement la manière d’organiser son espace de travail.

Une fois positionné, le dock agit comme un centre de contrôle. Par défaut, il récupère des données issues du Gestionnaire des tâches et peut afficher en temps réel l’activité du CPU, du GPU, de la mémoire vive, du réseau ou encore le niveau de batterie, afin de garder les indicateurs système essentiels sous les yeux.

En parallèle, le dock peut intégrer des contrôles multimédias pour gérer la lecture en cours, afficher l’historique du presse-papiers ou accueillir d’autres extensions issues de PowerToys. Chaque module fonctionne tel quel, comme dans la Palette de commandes, mais son interface s’ouvre ici directement depuis le dock, sous la forme d’une fenêtre contextuelle. Il est possible de réorganiser les éléments, de les déplacer entre les différentes zones de la barre d’outils (centre ou extrémités) ou d’ajuster leur affichage en fonction de ses préférences.

L’interface elle-même est personnalisable. On peut ajuster le niveau de transparence du fond, adoucir les coins de la fenêtre ou faire en sorte que le module adopte automatiquement le mode clair ou sombre du système, pour un résultat visuellement soigné et parfaitement intégré à l’environnement de travail.