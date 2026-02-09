Barre des tâches verrouillée, personnalisation limitée, frustrations persistantes. Microsoft teste une alternative inattendue via PowerToys. Un dock modulable, conçu comme une extension visuelle de la Palette de commandes, capable d’afficher vos statistiques système, vos contrôles musicaux et bien plus encore, directement sur le bureau.
Impossible de déplacer la barre des tâches de Windows 11 en haut ou sur les côtés de l’écran, et les options de personnalisation restent mesurées. Plutôt que de revoir en profondeur cet élément central du système, Microsoft explore une autre piste. Un dock optionnel, développé dans Microsoft PowerToys, pourrait bientôt venir compléter l’interface. L’objectif n’est pas de remplacer la barre des tâches, mais d’offrir un accès permanent à ses extensions préférées, sans avoir à ouvrir la palette ni interrompre son flux de travail.
Un tableau de bord modulable sur le bureau
Et la bonne nouvelle, c’est que contrairement à la barre des tâches, il est possible d’épingler ce nouveau dock en haut, en bas ou sur les côtés de l’écran. Une liberté toute simple, mais qui change immédiatement la manière d’organiser son espace de travail.
Une fois positionné, le dock agit comme un centre de contrôle. Par défaut, il récupère des données issues du Gestionnaire des tâches et peut afficher en temps réel l’activité du CPU, du GPU, de la mémoire vive, du réseau ou encore le niveau de batterie, afin de garder les indicateurs système essentiels sous les yeux.
En parallèle, le dock peut intégrer des contrôles multimédias pour gérer la lecture en cours, afficher l’historique du presse-papiers ou accueillir d’autres extensions issues de PowerToys. Chaque module fonctionne tel quel, comme dans la Palette de commandes, mais son interface s’ouvre ici directement depuis le dock, sous la forme d’une fenêtre contextuelle. Il est possible de réorganiser les éléments, de les déplacer entre les différentes zones de la barre d’outils (centre ou extrémités) ou d’ajuster leur affichage en fonction de ses préférences.
L’interface elle-même est personnalisable. On peut ajuster le niveau de transparence du fond, adoucir les coins de la fenêtre ou faire en sorte que le module adopte automatiquement le mode clair ou sombre du système, pour un résultat visuellement soigné et parfaitement intégré à l’environnement de travail.
Une expérimentation avancée, encore réservée aux initiés
Pour l’instant, ce dock n’est pas accessible au grand public et fait partie des développements en cours au sein de PowerToys. Aucune version stable ne l’intègre encore, et il faut aujourd’hui compiler manuellement le projet Microsoft.CmdPal.UI dans Visual Studio, à partir de la branche de développement dédiée.
Microsoft insiste sur le fait que le dock n’est pas un remplacement de la barre des tâches, mais bien un complément à la Palette de commandes. Il est pensé comme un outil optionnel, à activer et désactiver librement, et conçu pour s’adapter à chaque profil d’utilisateur.
Rien ne dit pour l’instant que cette fonctionnalité finira intégrée nativement à Windows 11, mais ce ne serait pas une première. Ces dernières années, plusieurs modules testés dans PowerToys ont fini par devenir des fonctions officielles du système, comme l’extraction de texte à l’écran. Si l’accueil est positif, le dock pourrait suivre le même chemin.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.