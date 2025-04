Et c’est justement cette dépendance que Microsoft vient de faire sauter. Dans la dernière version de l’outil Capture d’écran (v11.2503.27.0), la fonction « Extracteur de texte » s’invite directement dans la barre d’outils de l’appli. Elle repose toujours sur le moteur Media OCR déjà utilisé par PowerToys et l’application Photos, composant local, rapide et plutôt efficace.