C’est réellement le cœur de cette mise à jour. La Palette de commandes évolue pour devenir un espace configurable et extensible, capable de centraliser de plus en plus d’actions, dans une logique de lanceur universel et contextuel.

Premier changement visible, l’interface gagne enfin de vraies options de personnalisation. Une nouvelle page dédiée permet d’ajouter une image de fond et d’appliquer une teinte colorée, histoire d’intégrer le module plus naturellement à l’environnement de travail. Un détail en apparence, mais qui marque une volonté de faire de l’outil un élément permanent du bureau, et non un simple utilitaire ponctuel.

Sur le plan fonctionnel, Microsoft introduit un système de classement secondaire des résultats. Le réglage se fait extension par extension via l’option « gérer l’ordre de la solution de secours », qui permet de définir quelles commandes doivent passer devant quand une recherche renvoie plusieurs actions proches. En pratique, vous reprenez la main sur la hiérarchie des suggestions, avec un ordre prioritaire qui s’applique dès que la palette de commandes hésite entre plusieurs résultats

Autre ajout majeur, le module peut désormais piloter PowerToys lui-même. Cette nouvelle extension intégrée donne accès à plusieurs réglages, ce qui permet par exemple d’activer l'Interrupteur, changer la disposition des FancyZones, sélectionner une couleur ou encore utiliser Peek pour prévisualiser des fichiers et dossiers sans passer par l’application principale. L’ensemble renforce l’idée d’un centre de contrôle transversal, capable d’agir sur le système sans multiplier les fenêtres.

Ce ravalement de façade se concentre enfin sur une série d’améliorations plus ciblées. Une nouvelle extension intégrée pour Bureau à distance facilite l’accès aux connexions RDP, on peut dorénavant sélectionner un moteur de recherche personnalisé dans les paramètres de l'extension, et le glisser-déposer fait son apparition, permettant à certaines extensions comme l’indexeur de fichiers ou l’historique du presse-papiers d’envoyer du contenu vers d’autres applications.