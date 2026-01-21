Microsoft déploie PowerToys 0.97 avec une mise à jour très attendue de la Palette de commandes, qui gagne en personnalisation, en contrôle et en cohérence. La version introduit aussi CursorWrap, un nouvel utilitaire pensé pour le multi-écran, et en profite pour affiner plusieurs outils du projet.
PowerToys 0.97 poursuit sa mue amorcée depuis plusieurs versions, avec une Palette de commandes qui prend franchement de l’épaisseur. Microsoft y ajoute de la personnalisation, un tri plus maîtrisable des résultats et une extension capable de piloter directement plusieurs fonctions de PowerToys. Cette mise à jour inaugure aussi CursorWrap pour faciliter la vie sur les configurations multi-écran, tout en glissant quelques retouches bien senties sur Interrupteur et Advanced Paste.
Une Palette de commandes plus souple et centrale
C’est réellement le cœur de cette mise à jour. La Palette de commandes évolue pour devenir un espace configurable et extensible, capable de centraliser de plus en plus d’actions, dans une logique de lanceur universel et contextuel.
Premier changement visible, l’interface gagne enfin de vraies options de personnalisation. Une nouvelle page dédiée permet d’ajouter une image de fond et d’appliquer une teinte colorée, histoire d’intégrer le module plus naturellement à l’environnement de travail. Un détail en apparence, mais qui marque une volonté de faire de l’outil un élément permanent du bureau, et non un simple utilitaire ponctuel.
Sur le plan fonctionnel, Microsoft introduit un système de classement secondaire des résultats. Le réglage se fait extension par extension via l’option « gérer l’ordre de la solution de secours », qui permet de définir quelles commandes doivent passer devant quand une recherche renvoie plusieurs actions proches. En pratique, vous reprenez la main sur la hiérarchie des suggestions, avec un ordre prioritaire qui s’applique dès que la palette de commandes hésite entre plusieurs résultats
Autre ajout majeur, le module peut désormais piloter PowerToys lui-même. Cette nouvelle extension intégrée donne accès à plusieurs réglages, ce qui permet par exemple d’activer l'Interrupteur, changer la disposition des FancyZones, sélectionner une couleur ou encore utiliser Peek pour prévisualiser des fichiers et dossiers sans passer par l’application principale. L’ensemble renforce l’idée d’un centre de contrôle transversal, capable d’agir sur le système sans multiplier les fenêtres.
Ce ravalement de façade se concentre enfin sur une série d’améliorations plus ciblées. Une nouvelle extension intégrée pour Bureau à distance facilite l’accès aux connexions RDP, on peut dorénavant sélectionner un moteur de recherche personnalisé dans les paramètres de l'extension, et le glisser-déposer fait son apparition, permettant à certaines extensions comme l’indexeur de fichiers ou l’historique du presse-papiers d’envoyer du contenu vers d’autres applications.
Multi-écran, réactivité et petits raffinements
En parallèle, PowerToys 0.97 introduit CursorWrap, un nouvel utilitaire dédié à la souris. Pensé pour les configurations multi-écran, il modifie le comportement du pointeur sur l’écran actif de sorte que lorsque le curseur atteint un bord, il réapparaît instantanément sur le bord opposé du même écran. En clair, si vous poussez à droite, il revient à gauche, avec la même logique en haut et en bas. L’objectif est ici de limiter les grands déplacements du pointeur sur les configurations étendues.
Microsoft en profite aussi pour optimiser le menu contextuel « Accès rapide » et lui donner un peu plus de latitude côté réglages. Le panneau a été découplé du processus principal des paramètres, ce qui accélère son ouverture. Il devient également possible de le désactiver ou de lui attribuer un raccourci clavier dédié. Dans la même logique de discrétion, l’icône PowerToys dans la zone de notification peut désormais adopter un style monochrome, plus cohérent avec l’interface de Windows.
Enfin, plusieurs ajustements complètent cette livraison. L’Interrupteur peut à présent se caler sur le mode nuit de Windows, afin de basculer automatiquement en thème clair ou sombre en fonction de son activation. La fenêtre de présentation des nouveautés a aussi été revue pour gagner en lisibilité, tandis qu’Advanced Paste progresse avec un aperçu des couleurs HEX et la prise en charge d’images pour certaines transformations assistées par IA.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.