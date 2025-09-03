Entre les raccourcis système, ceux de PowerToys et ceux que vous avez personnalisés, les collisions sont fréquentes. La version 0.94 de l’outil introduit enfin une solution pour les repérer et les gérer sans prise de tête.
- PowerToys 0.94 introduit un détecteur de conflits pour gérer les doublons de raccourcis clavier sur Windows.
- La mise à jour permet de repérer facilement les raccourcis en conflit et de les réassigner rapidement.
- D'autres améliorations incluent une recherche optimisée dans les paramètres et un nouveau mode d'accessibilité pour le contrôle de la souris.
Ils accélèrent les tâches, automatisent certaines actions, permettent de garder une fenêtre au premier plan ou d’ouvrir des utilitaires en un clin d’œil : sur Windows, les raccourcis clavier, c’est la vie. Mais plus ils se multiplient, plus les conflits s’invitent. Et lorsque deux applis se disputent la même combinaison pour deux fonctions différentes, plus rien ne fonctionne comme prévu. Vous serez donc heureux d’apprendre que PowerToys vient justement d’adresser le problème avec un détecteur de conflits tout frais, capable de repérer les doublons et de vous aider à les réassigner.
Un tableau de bord pour remettre de l’ordre dans les raccourcis
Pour en profiter, il faudra passer à la version 0.94 de PowerToys. Une fois la mise à jour installée, vous devriez repérer la détection des conflits sur la page d’accueil des paramètres, en haut à droite. Le bouton indique le nombre de conflits détectés entre raccourcis, qu’ils proviennent d’autres modules PowerToys ou du système Windows lui-même.
Un clic sur cette tuile donne accès à un aperçu complet des combinaisons concernées. Les raccourcis en conflit sont surlignés en rouge, avec une mention claire de la source du chevauchement. Dans la plupart des cas, il s’agit de raccourcis PowerToys qui empiètent sur des touches déjà réservées par Windows. Comme ces dernières ne peuvent pas être modifiées depuis l’application, PowerToys invite simplement à réassigner le raccourci du module concerné. Il suffit de cliquer dessus pour le modifier.
On regrettera que l’outil ne propose pas d’alternative automatique, mais le processus reste rapide. Et surtout, il évite d’avoir à deviner pourquoi une fonction ne répond plus, et de fouiller les paramètres module par module. Il était temps !
Des petits ajouts qui améliorent le quotidien
En marge de la gestion de conflit pour les raccourcis, cette version de PowerToys apporte surtout des améliorations de confort, à commencer par la recherche dans les paramètres. Il suffit désormais d’appuyer sur Ctrl+F ou de cliquer dans la zone dédiée pour afficher une liste de suggestions. La recherche prend même en compte les erreurs de frappe, et un bouton permet d’afficher tous les résultats si nécessaire.
L’Utilitaire de souris s’enrichit aussi d’un nouveau mode de contrôle baptisé Curseur de glissement, fonctionnalité d’accessibilité qui permet de contrôler la souris avec un seul raccourci clavier, à l’aide de lignes horizontales et verticales guidées. Une fois le mode activé, chaque pression répétée permet d’avancer étape par étape : un premier appui verrouille l’axe horizontal, un second l’axe vertical, un troisième déclenche le clic. Une option pensée pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés avec les mouvements rapides ou précis.
On retrouve également quelques ajustements plus discrets mais bienvenus. Accent rapide prend désormais en charge le maltais et trie les caractères en fonction de leur fréquence d’utilisation. L’Éditeur de fichiers hôtes propose une option pour supprimer les espaces en début de ligne, et les menus contextuels hérités de Windows 10 sont mieux gérés grâce à une nouvelle méthode d’enregistrement qui évite les doublons.
Enfin, la Palette de commandes reçoit son lot de correctifs, de filtres supplémentaires et d’ajustements visuels, tandis que l’installeur PowerToys lui-même passe à de WiX3 à WiX5 pour renforcer la fiabilité et améliorer la prise en charge des mises à jour.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.