Ils accélèrent les tâches, automatisent certaines actions, permettent de garder une fenêtre au premier plan ou d’ouvrir des utilitaires en un clin d’œil : sur Windows, les raccourcis clavier, c’est la vie. Mais plus ils se multiplient, plus les conflits s’invitent. Et lorsque deux applis se disputent la même combinaison pour deux fonctions différentes, plus rien ne fonctionne comme prévu. Vous serez donc heureux d’apprendre que PowerToys vient justement d’adresser le problème avec un détecteur de conflits tout frais, capable de repérer les doublons et de vous aider à les réassigner.