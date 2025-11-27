Premier module concerné, Image Resizer. Sous Windows 10, l’option ajoutée par PowerToys dans le menu contextuel cliquait dans le vide depuis la dernière mise à jour de la boîte à outils, sans jamais générer de message d’erreur explicite. Bref, pour celles et ceux qui s’appuient sur l’option pour redimensionner rapidement une capture ou un visuel avant envoi, c’était niet et sans explication. Vous pouvez donc refermer Paint ou tout autre plan B dégainé en urgence, le raccourci de PowerToys a officiellement fini de bouder.

En marge de ce correctif, Microsoft en a profité pour remettre un peu d’ordre dans deux autres modules, cette fois aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11 (allez hop, tous logés à la même enseigne). Awake n’était pas exactement en grande forme en mode temporisé et continuait à empêcher la mise en veille une fois le compteur arrivé à zéro, alors qu’il est justement censé limiter l’exception dans le temps. Utile quand une réunion s’éternise, nettement moins quand le PC reste allumé tout le week-end parce qu’on a oublié de repasser sur un profil normal.

Advanced Paste a droit lui aussi à un léger recadrage, plus discret mais appréciable pour celles et ceux qui ont déjà adopté les dernières nouveautés du module. Microsoft a simplifié la gestion des modèles d’IA, nettoyé les anciens paramètres associés aux modèles OpenAI afin de permettre l’usage de versions plus récentes via Azure, revu les limites appliquées aux modèles locaux et corrigé un bug empêchant d’utiliser un modèle tout juste téléchargé. L’ensemble ne change pas le fonctionnement présenté avec la version 0.96, mais consolide un module que Redmond espère imposer comme l’un des piliers de PowerToys.