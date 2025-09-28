L'excellent utilitaire PowerToys s'apprête à accueillir un module de personnalisation très attendu. Au programme : une gestion enfin automatisée des thèmes clair et sombre, pour le plus grand bonheur des utilisateurs de Windows.
Pour les utilisateurs exigeants, PowerToys est depuis longtemps la boîte à outils indispensable pour enrichir Windows. Cet ensemble d’utilitaires gratuits et à code source ouvert, piloté par Microsoft, ne cesse de s’améliorer au fil des contributions. Une nouvelle fonctionnalité, dédiée à la personnalisation de l’apparence, est justement en préparation et répond à une demande forte de la communauté.
Un ajout bienvenu pour combler un manque
Les habitués de Windows le savent bien : le système d'exploitation ne propose toujours pas, en 2025, de moyen simple pour automatiser le passage du thème clair au thème sombre. Il faut se plonger dans les réglages manuellement ou passer par des applications tierces plus ou moins fiables. Cette lacune, que Windows 11 n'a toujours pas comblée nativement et qui le place en décalage par rapport à des systèmes comme macOS, va enfin être palliée grâce à PowerToys.
Le futur module, sobrement baptisé « Personnalisation », permettra de programmer le changement de thème selon des horaires définis ou, plus astucieux encore, en fonction du lever et du coucher du soleil. L’objectif est clair : offrir une solution intégrée, fiable et simple à configurer. Fini les manipulations répétitives pour ceux qui aiment adapter leur environnement de travail à la lumière ambiante.
Cette fonctionnalité est déjà en cours de développement actif, comme le montrent les premières ébauches partagées sur les plateformes de développement du projet. Son intégration formelle dans une future version stable de PowerToys ne fait donc plus guère de doute.
Une intégration simple et une philosophie cohérente
Conformément à l’esprit de l’utilitaire, ce nouveau module sera facile à prendre en main. Il trouvera naturellement sa place au sein du panneau de configuration de PowerToys, dont l'interface a d'ailleurs été récemment modernisée pour plus de clarté. L’utilisateur n’aura qu’à activer la fonction et à choisir sa règle de planification. L'outil s'occupera du reste en arrière-plan, sans nécessiter de connaissances techniques particulières.
Au-delà du confort visuel, cette automatisation promet un gain de temps et une charge mentale allégée. Le passage automatique au thème sombre en soirée peut notamment réduire la fatigue oculaire, un bénéfice non négligeable pour ceux qui passent de longues heures devant leur écran.
Si le succès est au rendez-vous, il ne serait pas surprenant de voir cette fonction intégrée nativement dans une future version majeure de Windows. L’histoire a montré que PowerToys sert souvent de laboratoire pour Microsoft, permettant de tester des idées auprès des power-users de sa plateforme avant un déploiement à grande échelle. En attendant, cet utilitaire prouve une nouvelle fois son immense valeur ajoutée.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.