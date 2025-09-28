Les habitués de Windows le savent bien : le système d'exploitation ne propose toujours pas, en 2025, de moyen simple pour automatiser le passage du thème clair au thème sombre. Il faut se plonger dans les réglages manuellement ou passer par des applications tierces plus ou moins fiables. Cette lacune, que Windows 11 n'a toujours pas comblée nativement et qui le place en décalage par rapport à des systèmes comme macOS, va enfin être palliée grâce à PowerToys.

Le futur module, sobrement baptisé « Personnalisation », permettra de programmer le changement de thème selon des horaires définis ou, plus astucieux encore, en fonction du lever et du coucher du soleil. L’objectif est clair : offrir une solution intégrée, fiable et simple à configurer. Fini les manipulations répétitives pour ceux qui aiment adapter leur environnement de travail à la lumière ambiante.

Cette fonctionnalité est déjà en cours de développement actif, comme le montrent les premières ébauches partagées sur les plateformes de développement du projet. Son intégration formelle dans une future version stable de PowerToys ne fait donc plus guère de doute.