Aegis

Titre trompeur, je pensais que ce serait :

• foutre le bordel dans vos fenêtres dès que vous bougez un pixel

• garder les apps ouvertes même quand vous fermez toutes les fenêtres

• vous redemander le mot de passe admin pour changer la couleur d’une icône

• bloquer votre Mac 40 minutes parce qu’une « petite mise à jour de sécurité » s’installe

• faire croire que Finder est un explorateur de fichiers alors qu’il ne sait rien faire

• imposer une barre de menus figée en haut de l’écran comme si un seul emplacement existait

• vous faire payer un rein pour un ordi que vous ne pouvez même pas upgrader

P.S: ce message est 100% troll et assumé. Comme le titre😀