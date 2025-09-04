Changer de thème selon l’heure tout seul comme un grand ? Sur Windows, on a failli attendre.
Changer de thème en fonction de l’heure ? Sur macOS, ça se fait tout seul. Sur Windows 11, il faut sortir la lampe frontale et la carte des paramètres, ou s’en remettre à une application tierce. Mais bonne nouvelle ! Les choses devraient évoluer à partir d’octobre, alors que Microsoft s’apprête à intégrer cette automatisation dans PowerToys. Et si l’essai est concluant, cette fonction pourrait finir par rejoindre les rangs des outils intégrés au système.
Un changement de thème basé sur l’heure ou la lumière du jour
C’est dans le changelog de la version 0.94 que l’équipe de PowerToys a évoqué la nouveauté, au milieu d’une série d’améliorations parmi lesquelles figure la refonte du gestionnaire de raccourcis clavier, désormais capable de détecter les conflits. En toute fin de note, il est ainsi fait mention d’un « nouvel utilitaire capable de basculer automatiquement entre les modes clair et sombre selon votre planning », prévu pour la version 0.95, en cours de développement.
Le module en préparation devrait permettre de programmer le passage du thème clair au thème sombre à des horaires définis, ou en fonction du lever et du coucher du soleil. La fonctionnalité pourrait s’appuyer soit sur des créneaux personnalisés, soit sur la géolocalisation pour détecter automatiquement les changements de luminosité. Microsoft ne l’a pas encore détaillée, mais l’approche semble proche de ce que propose déjà macOS.
Si la fonction reste exclusive à PowerToys dans un premier temps, elle pourrait finir par intégrer les paramètres natifs de Windows 11, comme cela a déjà été le cas pour d’autres outils de la même suite, à l’image de l’extracteur de texte (OCR), récemment intégré à l’outil de capture d’écran de Windows.
En attendant l’arrivée officielle du module, vous pouvez toujours vous tourner vers Auto Dark Mode X, alternative populaire qui fait déjà le travail depuis longtemps, et rappelle qu’il était temps que Microsoft s’y mette.
