Cachée dans les dernières builds Insider de Windows 11, la fonction n’est pas encore proposée aux utilisateurs et utilisatrices. Selon Windows Central, elle ferait grimper le processeur à sa fréquence maximale pendant une durée très brève, comprise entre une et trois secondes, lorsqu’une tâche prioritaire est déclenchée. L’ouverture d’une application, l’affichage du menu Démarrer, le déploiement d’un panneau système ou l’apparition d’un menu contextuel feraient ainsi partie des actions visées.

L’idée n’est donc pas d’accélérer tout le système en continu, ni de transformer un PC d’entrée de gamme en machine de guerre. Microsoft chercherait plutôt à gommer ces micro-latences qui donnent parfois l’impression que Windows 11 hésite avant de répondre, et qu’un PC neuf a déjà pris un coup de vieux. Au lieu d’attendre que le processeur monte en puissance au fil de la charge, le système lui demanderait de fournir tout de suite un effort intense sur une tâche courte, avant de revenir à un niveau plus calme. L’approche s’apparente à ce que l’on appelle le race to idle, qui consiste à terminer rapidement une opération, quitte à consommer davantage pendant un court instant, pour revenir plus rapidement à un état peu énergivore.

D’après Windows Central, les gains pourraient atteindre 40 % au lancement de certaines applications intégrées, dont Edge et Outlook, et jusqu’à 70 % sur des éléments d’interface comme le menu Démarrer ou les menus contextuels. Ces chiffres donnent une idée de l’objectif poursuivi, mais ils doivent encore être pris comme des mesures préliminaires. La fonction reste en test, son comportement peut évoluer, et Microsoft n’a pas encore détaillé publiquement son fonctionnement ni son calendrier de déploiement.