Si l’apparence générale de la barre des tâches restera familière, les réglages vont quant à eux subir diverses modifications. Le géant de Redmond va introduire plusieurs paramètres dans l’application Réglages qui permettront de sculpter le menu à sa convenance. Premier changement : le choix manuel entre affichage compact et affichage étendu. Actuellement, le système décide seul du format en fonction de la taille d’écran. Certains utilisateurs s’en plaignaient depuis quelque temps, et ils obtiendront enfin gain de cause.

Autre changement notable : la façon dont les différentes sections du menu pourront être gérées. Microsoft travaillerait sur une approche plus souple, avec la possibilité d’activer ou de désactiver certains blocs en quelques clics. Le flux de recommandations ne serait plus imposé, tout comme la zone dédiée aux applications épinglées. Même la liste complète des applications pourrait être masquée pour ceux qui préfèrent un affichage plus simple. Concrètement, cela permettra d’adapter plus facilement le menu à ses habitudes sans pour autant en bouleverser le fonctionnement.