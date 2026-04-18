Microsoft prépare une refonte en profondeur de l’un des éléments les plus emblématiques de son système d’exploitation : le menu Démarrer. Les utilisateurs pourront bientôt masquer les sections inutiles et forcer l’affichage dans le format de leur choix.
Le menu Démarrer de Windows 11 pourrait prochainement évoluer. Selon plusieurs sources, Microsoft travaillerait sur une refonte de cet élément central de l’interface, avec à la clé davantage d’options de personnalisation et une meilleure réactivité, y compris lorsque le système est fortement sollicité. Ces évolutions s’inscriraient dans le cadre du projet interne Windows K2, qui vise à améliorer la rapidité, la stabilité et la simplicité d’utilisation du système d’exploitation.
Un menu Démarrer plus flexible et personnalisable dans Windows 11
Si l’apparence générale de la barre des tâches restera familière, les réglages vont quant à eux subir diverses modifications. Le géant de Redmond va introduire plusieurs paramètres dans l’application Réglages qui permettront de sculpter le menu à sa convenance. Premier changement : le choix manuel entre affichage compact et affichage étendu. Actuellement, le système décide seul du format en fonction de la taille d’écran. Certains utilisateurs s’en plaignaient depuis quelque temps, et ils obtiendront enfin gain de cause.
Autre changement notable : la façon dont les différentes sections du menu pourront être gérées. Microsoft travaillerait sur une approche plus souple, avec la possibilité d’activer ou de désactiver certains blocs en quelques clics. Le flux de recommandations ne serait plus imposé, tout comme la zone dédiée aux applications épinglées. Même la liste complète des applications pourrait être masquée pour ceux qui préfèrent un affichage plus simple. Concrètement, cela permettra d’adapter plus facilement le menu à ses habitudes sans pour autant en bouleverser le fonctionnement.
Microsoft s’attaque aux lenteurs du menu Démarrer
Le menu Démarrer actuel a un point faible bien connu : il a tendance à traîner la patte dès que le processeur est chargé. Parfois, plusieurs secondes d’attente sont nécessaires avant qu’il ne daigne apparaître. Microsoft s’attaque frontalement au problème en garantissant une ouverture instantanée, quelle que soit la charge système.
La recherche intégrée serait également optimisée. Sur la version actuelle, il arrive que certaines lettres ne soient pas prises en compte si l’on commence à taper immédiatement après avoir ouvert le menu Démarrer. Ce comportement, surtout perceptible sur une machine déjà sollicitée, serait corrigé dans la nouvelle version, qui viserait à enregistrer chaque frappe sans décalage.
Ces chantiers font partie de Windows K2, un programme interne destiné à corriger les problèmes du système et à recentrer l’énergie de Microsoft sur les fondamentaux, à savoir la rapidité, la stabilité et la simplicité. Finalement, on n’en demandait pas plus.
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