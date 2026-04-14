Jusqu’ici, la configuration d’un nouveau PC en mode connecté avait vite fait de tourner à l’épreuve de patience. Avant même l’accès au Bureau, Windows 11 lançait sa séquence de vérification, de téléchargement puis d’installation des mises à jour disponibles. Suivant l’état de la machine, la qualité de la connexion ou le volume de correctifs à récupérer, les premières minutes passées sur un PC tout juste déballé pouvaient s’étirer bien plus que de raison.

C’est désormais chose révolue. D’après les informations relayées par Neowin, Microsoft vient d’ajouter un bouton « Update later », ou « Mettre à jour plus tard », au parcours OOBE des appareils grand public non administrés, ce qui permet d’achever la première configuration sans passage immédiat par Windows Update. Les correctifs arriveront plus tard, histoire que le PC cesse enfin de jouer les portiers tatillons dès sa sortie du carton.