Microsoft commence à desserrer l’étau dès la configuration initiale de Windows 11. Sur les nouveaux PC, un bouton permet désormais de remettre les mises à jour à plus tard pour rejoindre le Bureau sans attendre.
Allumer un PC neuf sous Windows 11 ne devrait bientôt plus rimer avec longue attente imposée avant même d’atteindre le Bureau. Après avoir annoncé fin mars vouloir revenir sur ce passage obligé que constituait l’installation des dernières mises à jour durant la phase d’initialisation de la machine, Microsoft passe enfin à l’acte. Un bouton « Update later » permet désormais de repousser l’installation des mises à jour pendant l’OOBE, la séquence de premier démarrage, et d’achever plus vite la première configuration du PC.
Un bouton magique pour écourter la configuration initiale
Jusqu’ici, la configuration d’un nouveau PC en mode connecté avait vite fait de tourner à l’épreuve de patience. Avant même l’accès au Bureau, Windows 11 lançait sa séquence de vérification, de téléchargement puis d’installation des mises à jour disponibles. Suivant l’état de la machine, la qualité de la connexion ou le volume de correctifs à récupérer, les premières minutes passées sur un PC tout juste déballé pouvaient s’étirer bien plus que de raison.
C’est désormais chose révolue. D’après les informations relayées par Neowin, Microsoft vient d’ajouter un bouton « Update later », ou « Mettre à jour plus tard », au parcours OOBE des appareils grand public non administrés, ce qui permet d’achever la première configuration sans passage immédiat par Windows Update. Les correctifs arriveront plus tard, histoire que le PC cesse enfin de jouer les portiers tatillons dès sa sortie du carton.
Microsoft poursuit son chantier pour calmer Windows Update
Pour rappel, fin mars, Microsoft avait déjà annoncé vouloir reprendre la main sur plusieurs points empoisonnant l’usage quotidien de Windows 11, en commençant par ces mises à jour qui s’invitent au mauvais moment, s’imposent au redémarrage et grignotent du temps dès l’allumage d’un appareil neuf. L’éditeur promettait alors davantage de souplesse pour suspendre les updates, moins de redémarrages automatiques et plus de latitude pour éteindre ou relancer son PC sans se voir obligé d’installer les correctifs en attente.
Les premiers signes de ce rééquilibrage commencent d’ailleurs à apparaître ailleurs dans Windows 11. Dans les versions de test, Redmond expérimente un nouveau système de pause qui remplacerait les paliers fixes d’une à cinq semaines par un calendrier permettant de choisir directement une date. Évidemment, Microsoft ne renonce ni aux mises à jour régulières ni à l’entretien de Windows 11, mais l’entreprise semble enfin admettre qu’un système bien tenu n’a pas besoin d’interrompre son monde à chaque étape pour le prouver.
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