Dans sa forme actuelle, Windows Update impose encore une logique assez rigide. Le système propose une poignée de délais de suspension prédéfinis, puis laisse à l’utilisateur ou à l’utilisatrice le soin de reprendre plus tôt la recherche de mises à jour si nécessaire.

Peut-être plus pour très longtemps. Sur les captures partagées par PhantomOfEarth, le menu déroulant actuel disparaît au profit d’un bouton ouvrant une vue calendrier. Il suffirait alors de sélectionner une date précise pour repousser la recherche et le téléchargement des mises à jour jusqu’au jour choisi. Une façon de faire qui collerait davantage aux usages réels, puisqu’on ne raisonne pas toujours en nombre de semaines, mais bien plus souvent en fonction d’un départ, d’un déplacement, d’une période de travail chargée ou, plus simplement, du moment où l’on aura enfin le temps de laisser son PC redémarrer.

Attention, toutefois, à ne pas en tirer trop vite des conclusions définitives. La fonction a été repérée dans une build de test et ne fait pas encore l’objet d’un déploiement, tandis que Microsoft n’a, pour l’heure, annoncé ni calendrier, ni modalités précises. D’ici à une éventuelle arrivée dans une version stable de Windows 11, l’option peut encore évoluer.