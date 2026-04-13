Microsoft expérimente dans Windows 11 une nouvelle manière de mettre les mises à jour en pause. Le système délaisserait bientôt les paliers fixes au profit d’un choix calé sur une date précise.
Chose promise, chose presque due. Quelques semaines après avoir reconnu que Windows Update occupait trop de place dans l’usage quotidien de Windows 11, Microsoft expérimente un premier changement visible dans les paramètres de mise à jour. Repéré par le leaker PhantomOfEarth dans une build de préversion, le système actuel de pause des updates, limité à des paliers fixes d’une à cinq semaines, cède sa place à… un calendrier.
Windows 11 teste une pause des mises à jour à la date de votre choix
Dans sa forme actuelle, Windows Update impose encore une logique assez rigide. Le système propose une poignée de délais de suspension prédéfinis, puis laisse à l’utilisateur ou à l’utilisatrice le soin de reprendre plus tôt la recherche de mises à jour si nécessaire.
Peut-être plus pour très longtemps. Sur les captures partagées par PhantomOfEarth, le menu déroulant actuel disparaît au profit d’un bouton ouvrant une vue calendrier. Il suffirait alors de sélectionner une date précise pour repousser la recherche et le téléchargement des mises à jour jusqu’au jour choisi. Une façon de faire qui collerait davantage aux usages réels, puisqu’on ne raisonne pas toujours en nombre de semaines, mais bien plus souvent en fonction d’un départ, d’un déplacement, d’une période de travail chargée ou, plus simplement, du moment où l’on aura enfin le temps de laisser son PC redémarrer.
Attention, toutefois, à ne pas en tirer trop vite des conclusions définitives. La fonction a été repérée dans une build de test et ne fait pas encore l’objet d’un déploiement, tandis que Microsoft n’a, pour l’heure, annoncé ni calendrier, ni modalités précises. D’ici à une éventuelle arrivée dans une version stable de Windows 11, l’option peut encore évoluer.
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