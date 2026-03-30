Face à l’ampleur du problème, Microsoft n’a pas tardé à réagir. L’éditeur a ainsi pris la décision de retirer temporairement la mise à jour de ses serveurs, tout en communiquant officiellement sur l’incident via sa page de support.

« Afin de limiter l’impact durant notre enquête interne concernant le souci, la décision a été prise de restreindre la disponibilité de la mise à jour », précise le groupe américain.

Un nouvel épisode qui tombe mal pour Microsoft, alors même que l’entreprise affichait récemment sa volonté de regagner la confiance des utilisateurs, notamment en améliorant la fiabilité de ses mises à jour, un sujet régulièrement pointé du doigt ces dernières années.