Nouvel accroc pour Microsoft sur le front des mises à jour Windows. Alors que l’éditeur tente de redorer son image en matière de fiabilité, le correctif récent pour Windows 11 sème déjà le trouble chez les utilisateurs. En cause : un bug critique ayant poussé l’entreprise à faire machine arrière…
Il y a quelques jours, Microsoft déployait une toute nouvelle mise à jour concernant son OS Windows 11, disponible pour les versions 24H2 et 25H2. Une mise à jour somme toute assez innocente, optimisant notamment l’Explorateur de fichiers, l’utilisation de Smart App Control et les capacités du Narrateur. Mais cela n'a pas empêché le géant américain de retirer la mise à jour, comme l'a indiqué Windows Latest.
La mise à jour Microsoft, on me voit, on me voit plus
Et pour cause : de nombreux utilisateurs ayant scrupuleusement installé la mise à jour KB5079391 via Windows Update ont rapidement été confrontés à un bug pour le moins préoccupant. En cause, un message d’erreur signalant des fichiers manquants, voire corrompus, rendant le système instable dans certains cas.
Face à l’ampleur du problème, Microsoft n’a pas tardé à réagir. L’éditeur a ainsi pris la décision de retirer temporairement la mise à jour de ses serveurs, tout en communiquant officiellement sur l’incident via sa page de support.
« Afin de limiter l’impact durant notre enquête interne concernant le souci, la décision a été prise de restreindre la disponibilité de la mise à jour », précise le groupe américain.
Un nouvel épisode qui tombe mal pour Microsoft, alors même que l’entreprise affichait récemment sa volonté de regagner la confiance des utilisateurs, notamment en améliorant la fiabilité de ses mises à jour, un sujet régulièrement pointé du doigt ces dernières années.
Microsoft promet plus de contrôle sur les mises à jour
Dans ce contexte pour le moins délicat, Microsoft tente néanmoins de reprendre la main en évoquant plusieurs évolutions à venir du côté de Windows 11. L’objectif est notamment d'offrir davantage de flexibilité aux utilisateurs dans la gestion des mises à jour.
Parmi les changements envisagés, il sera notamment plus simple de différer l’installation d’un correctif. L’éditeur souhaite également supprimer certaines contraintes jugées intrusives, comme l’obligation d’installer des mises à jour lors de la configuration initiale du système.
Autre ajustement attendu, la possibilité d’éteindre son ordinateur sans devoir systématiquement appliquer un patch fraîchement téléchargé, un procédé pour le moins irritant, bien connu des utilisateurs.
Une nouvelle politique plus souple donc, qui devrait être progressivement déployée au cours de l’année, et qui pourrait contribuer à apaiser les tensions autour des mises à jour Windows… à condition, bien sûr, que leur fiabilité soit au rendez-vous.
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