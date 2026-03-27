C’est sans doute l’Explorateur de fichiers qui hérite ici des changements les plus parlants. Microsoft y améliore le déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet afin d’en faciliter l’aperçu, ajoute la saisie vocale pour renommer un fichier, et permet désormais de trier les entrées d’autorisations dans la fenêtre de sécurité avancée d’un dossier.

Côté sécurité, Microsoft s’attaque enfin au principal écueil de Smart App Control. Comme annoncé en fin d'année dernière, il est désormais possible de l’activer ou de le désactiver sans passer par la réinstallation complète du système, contrainte qui freinait jusque-là fortement son adoption. La fonction conserve la même vocation, bloquer les applications non fiables ou potentiellement malveillantes, mais elle sort enfin d’un cadre trop rigide pour être vraiment pratique.

Le Narrateur évolue également et s’enrichit de nouvelles fonctions de description d’images. Sur les PC Copilot+, ces descriptions peuvent être générées directement sur la machine, tandis que les PC ordinaires peuvent s’appuyer sur l’application Copilot pour décrire l’image sélectionnée ou l’ensemble de l’écran, à condition de l’y avoir autorisée explicitement, ce qui rend enfin la chose utile du point de vue de l’accessibilité.