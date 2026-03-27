Pas de refonte majeure dans cette nouvelle preview de Windows 11, mais trois évolutions intéressantes pour l’Explorateur, la sécurité du système et les fonctions d’accessibilité intégrées.
Officiellement disponible pour Windows 11 24H2 et 25H2, la mise à jour mensuelle facultative KB5079391 ne transforme pas le système, mais elle apporte suffisamment de changements concrets pour qu’on s’y arrête. Microsoft y améliore l’Explorateur de fichiers, assouplit enfin l’utilisation de Smart App Control et étend les capacités du Narrateur. Le reste se concentre essentiellement sur les réglages et la stabilité générale du système.
Explorateur, sécurité, accessibilité, trois vrais chantiers
C’est sans doute l’Explorateur de fichiers qui hérite ici des changements les plus parlants. Microsoft y améliore le déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet afin d’en faciliter l’aperçu, ajoute la saisie vocale pour renommer un fichier, et permet désormais de trier les entrées d’autorisations dans la fenêtre de sécurité avancée d’un dossier.
Côté sécurité, Microsoft s’attaque enfin au principal écueil de Smart App Control. Comme annoncé en fin d'année dernière, il est désormais possible de l’activer ou de le désactiver sans passer par la réinstallation complète du système, contrainte qui freinait jusque-là fortement son adoption. La fonction conserve la même vocation, bloquer les applications non fiables ou potentiellement malveillantes, mais elle sort enfin d’un cadre trop rigide pour être vraiment pratique.
Le Narrateur évolue également et s’enrichit de nouvelles fonctions de description d’images. Sur les PC Copilot+, ces descriptions peuvent être générées directement sur la machine, tandis que les PC ordinaires peuvent s’appuyer sur l’application Copilot pour décrire l’image sélectionnée ou l’ensemble de l’écran, à condition de l’y avoir autorisée explicitement, ce qui rend enfin la chose utile du point de vue de l’accessibilité.
Les Paramètres évoluent, le reste de Windows 11 gagne en stabilité
En marge de ces nouveautés, Microsoft continue de retoucher les Paramètres, avec une page À propos réorganisée pour présenter plus clairement les caractéristiques de l’appareil, une carte d’informations plus lisible sur la page d’accueil, et des boîtes de dialogue modernisées dans la section consacrée aux autres utilisateurs, désormais mieux accordées à l’interface actuelle de Windows 11, y compris en mode sombre.
Pour le reste, Microsoft corrige surtout une série de problèmes de fiabilité. L’affichage gagne en stabilité, notamment sur l’auto-rotation après sortie de veille, le HDR et certains écrans connectés en USB4. La mise à jour améliore aussi l’identification par empreinte digitale avec Windows Hello sur les appareils compatibles, le chargement de la barre des tâches en mode sans échec et le comportement de la commande sfc /scannow. Sur Windows 11 25H2, elle corrige enfin un bug pouvant faire échouer l’installation de fichiers .msu via WUSA.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces