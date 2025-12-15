Windows 10 n’est censé désactiver le bouton de suspension que dans deux situations : lorsque la limite d’utilisation de ce bouton a été atteinte, ou lorsqu’une entreprise applique des règles destinées à verrouiller certains paramètres. Rien de tout cela ne correspond à la machine de Windows Latest, qui n’avait jamais suspendu ses mises à jour et ne dépendait d’aucune politique de gestion particulière.

L’explication la plus plausible tient à une mauvaise identification des PC non-inscrits à l’ESU. Malgré l’arrêt des correctifs, Windows Update continue en effet de fonctionner et de récupérer les informations nécessaires pour proposer les mises à niveau disponibles. Il suffit que cette logique interne classe mal un appareil pour que le système le considère comme devant installer une mise à jour prioritaire. Dans ce cas, Windows 11 25H2 s’affiche comme l’évolution attendue pour une machine compatible, et la préparation de la mise à niveau se déclenche aussitôt.

Il s’agirait donc d’un bug, Microsoft continuant d’affirmer que personne n’est forcé de passer à Windows 11. Mais Windows 10 étant désormais en fin de vie, rien n’indique que ce dysfonctionnement sera corrigé, à plus forte raison quand Redmond fait tout pour pousser la dernière version de son système d’exploitation. Une histoire de dysfonctionnement finalement assez prévisible, et qui tombe presque trop bien.