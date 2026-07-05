FancyZones est un gestionnaire de fenêtres intégré à PowerToys. Son rôle n’est pas de remplacer les raccourcis de Windows, mais d’offrir plus de contrôle sur la manière dont les fenêtres occupent l’écran.

Au lieu de se contenter des modèles proposés par Snap Layouts, on crée son propre plan de travail, compartimenté en zones personnalisées. Elles peuvent être symétriques, décalées, larges ou étroites, pensées pour un écran horizontal, un écran vertical ou un second moniteur dédié à certaines applications. Une fois le modèle prêt, il suffit de déplacer une fenêtre vers l’un des emplacements définis pour qu’elle s’y cale proprement.

C’est particulièrement utile quand on travaille toujours avec le même petit écosystème d’applications ouvertes. Navigateur à gauche, notes à droite, messagerie dans une colonne, Explorateur dans un coin, visio sur un écran secondaire : chacun et chacune peut créer une disposition adaptée à ses habitudes.