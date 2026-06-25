Anciennement appelé Superfetch, SysMain est un service Windows activé par défaut. Son rôle consiste à analyser les applications que vous utilisez souvent, puis à les précharger en mémoire pour accélérer leur ouverture. Windows tente donc d’anticiper vos usages, au lieu d’attendre que vous lanciez un logiciel.

Sur un PC équipé d’un SSD et d’une quantité confortable de RAM, il passe généralement inaperçu. Sur une configuration plus limitée, encore associée à un disque dur mécanique et à quelques Go de mémoire vive, il peut au contraire peser sur des ressources déjà rares.

Car en préchargeant des applications que vous n’allez pas forcément utiliser, SysMain occupe une partie de la RAM disponible. Il en reste donc moins pour les programmes réellement ouverts. Or, lorsque la mémoire sature, Windows s’appuie davantage sur le fichier d’échange stocké sur le disque. Sur un HDD, cette sollicitation peut vite se traduire par un disque bloqué à 100 % d’activité et des ralentissements palpables.