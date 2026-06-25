Sur les PC Windows les plus modestes, un service censé accélérer l’ouverture des applications peut parfois produire l’effet inverse. Baptisé SysMain, il peut saturer le disque dur après le démarrage. Sa désactivation est simple, sans danger et réversible.
Le Bureau s’affiche, la session est ouverte, mais rien ne répond vraiment. Le disque dur gratte pendant plusieurs minutes, les applications mettent du temps à se lancer et le Gestionnaire des tâches affiche une activité disque à 100 %, sans raison évidente. Sur une machine ancienne, encore équipée d’un disque dur mécanique et de peu de mémoire vive, le problème peut venir de SysMain, un service Windows activé par défaut. Il ne s’agit pas d’un intrus ni d’un bug, mais d’une fonction d’optimisation qui peut finir par ralentir les configurations les plus limitées.
SysMain, le service censé accélérer Windows qui peut saturer le disque
Anciennement appelé Superfetch, SysMain est un service Windows activé par défaut. Son rôle consiste à analyser les applications que vous utilisez souvent, puis à les précharger en mémoire pour accélérer leur ouverture. Windows tente donc d’anticiper vos usages, au lieu d’attendre que vous lanciez un logiciel.
Sur un PC équipé d’un SSD et d’une quantité confortable de RAM, il passe généralement inaperçu. Sur une configuration plus limitée, encore associée à un disque dur mécanique et à quelques Go de mémoire vive, il peut au contraire peser sur des ressources déjà rares.
Car en préchargeant des applications que vous n’allez pas forcément utiliser, SysMain occupe une partie de la RAM disponible. Il en reste donc moins pour les programmes réellement ouverts. Or, lorsque la mémoire sature, Windows s’appuie davantage sur le fichier d’échange stocké sur le disque. Sur un HDD, cette sollicitation peut vite se traduire par un disque bloqué à 100 % d’activité et des ralentissements palpables.
Désactiver SysMain, une manipulation sans danger et réversible
Avant de modifier quoi que ce soit, commencez par vérifier que SysMain fait bien partie des processus susceptibles d’expliquer ces lenteurs récurrentes.
Ouvrez le Gestionnaire des tâches avec le raccourci Ctrl + Maj + Suppr, puis restez dans l’onglet Processus. Cliquez sur la colonne Disque afin de faire remonter les éléments les plus actifs. Si Hôte de service : SysMain apparaît en haut de la liste pendant que le PC ne fait rien de particulier, vous pouvez tenter de le désactiver.
Pour ce faire, ouvrez le menu Démarrer, tapez Services, puis lancez l’application en tant qu’administrateur.
Faites défiler la liste jusqu’à SysMain, puis double-cliquez dessus.
Déroulez le menu Type de démarrage, sélectionnez Désactivé.
Cliquez sur Arrêter si le service est en cours d’exécution, puis validez avec Appliquer et OK.
La manipulation ne supprime aucun composant de Windows. Elle empêche seulement SysMain de se lancer automatiquement. Si vous ne constatez aucune amélioration, ou si vous préférez revenir au fonctionnement initial, réglez le Type de démarrage sur Automatique, cliquez sur Démarrer pour relancer le processus, et validez.
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