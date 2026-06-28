PowerToys n’est pas installé par défaut sur Windows 11, et c’est sans doute pour cette raison que nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices passent à côté. Pourtant, cette boîte à outils officielle de Microsoft regroupe une série d’utilitaires gratuits pensés pour améliorer l’usage quotidien du système. Un labo maison, en quelque sorte, dans lequel Redmond teste des fonctions parfois très simples, souvent très pratiques, avant de les faire évoluer, de les remplacer, de les laisser vivre dans leur coin ou, parfois, de les rapatrier dans Windows.

PowerToys Run s’inscrit dans cette logique d’expérimentation continue et transforme Windows 11 en système beaucoup plus agréable à piloter au clavier. Une pression sur le raccourci d’appel, quelques lettres dans la barre qui s’affiche, et l’on peut enchaîner les actions sans repasser par le menu Démarrer, les Paramètres ni la recherche Windows. Par défaut, Microsoft a retenu Alt + Espace, une combinaison qui reprend tout naturellement le réflexe Cmd + Espace instauré par Apple pour Spotlight. Celles et ceux qui alternent entre macOS et Windows n’auront donc même pas à rééduquer leurs doigts.