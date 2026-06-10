Dans le détail, la première zero-day concerne Windows lui-même. CVE-2026-45586 touche le Windows Collaborative Translation Framework, l’un des composants utilisés par le système pour gérer les méthodes de saisie, les langues, les claviers virtuels ou certaines interactions entre applications et champs de texte. Notée 7,8 sur l’échelle CVSS, la faille peut permettre à un attaquant disposant déjà d’un accès local d’obtenir des privilèges SYSTEM. Elle ne permet donc pas de compromettre un PC à distance, mais peut transformer un premier accès limité en prise de contrôle plus complète.

La deuxième, CVE-2026-49160, concerne HTTP.sys, la pile HTTP de Windows utilisée par certains serveurs et services web. Notée 7,5, elle permet de provoquer un déni de service via HTTP/2. Baptisée HTTP/2 Bomb par les chercheurs de Calif, la faille exploite un décalage entre la taille apparente des requêtes et leur coût réel pour le serveur. Concrètement, des requêtes modestes côté attaquant peuvent, en jouant sur les en-têtes, la compression et le contrôle du flux HTTP/2, forcer la machine ciblée à réserver et mobiliser beaucoup plus de mémoire que prévu. À force, le service ralentit, sature ou finit par ne plus répondre.

CVE-2026-50507, enfin, touche BitLocker et affiche un score CVSS de 6,8. Elle suppose un accès physique à l’appareil, mais peut permettre à une personne non autorisée de contourner la protection du chiffrement et d’accéder à des données censées rester protégées. D’après BleepingComputer, le correctif serait lié à YellowKey, une faille divulguée en mai qui visait l’environnement de récupération Windows et les configurations protégées par TPM seul.