La première affaire porte un nom de code : YellowKey. Son auteur, un chercheur indépendant connu sous le pseudo Chaotic Eclipse (Nightmare-Eclipse sur GitHub), a publié un proof of concept les 12 et 13 mai. Il suffit de copier un dossier spécifique ( \System Volume Information\FsTx ) sur une clé USB, de redémarrer la machine vers l'environnement de récupération Windows (WinRE) avec la clé branchée, et de maintenir la touche CTRL enfoncée pendant le boot. Un shell de commande s'ouvre, avec le volume BitLocker déchiffré et accessible.

Will Dormann, ancien analyste du CERT/CC et chercheur chez Tharros Labs, a reproduit l'exploit publiquement sur Mastodon. Son constat va plus loin que le simple bypass : les « bits » NTFS transactionnels stockés sur la clé USB sont capables de modifier le contenu d'un autre volume pendant le replay. Kevin Beaumont, figure respectée de la communauté cyber, a lui aussi confirmé la validité du PoC.

Chaotic Eclipse ne s'est pas arrêté là. En parallèle, il a publié GreenPlasma, une élévation de privilèges locale exploitant le composant CTFMON de Windows (le service qui gère la barre de langue et les méthodes de saisie). Le chercheur évoque un comportement qui ressemblerait à une « backdoor », le composant vulnérable n'existant que dans l'image WinRE et nulle part ailleurs dans une installation Windows normale. Le mot est fort (et non démontré), mais il a le mérite de poser la question.