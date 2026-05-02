KB5083769 fait partie du Patch Tuesday d'avril 2026, le package de sécurité mensuel obligatoire pour Windows 11 24H2 et 25H2. Susan Bradley, spécialiste des cycles de mise à jour Windows, a été la première à décrypter ces défaillances.

Microsoft a volontairement blacklisté le driver psmounterex.sys en raison de ses vulnérabilités connues. Pour monter des images disque, Macrium Reflect a besoin de ce driver, mais Windows refuse désormais de le charger.

D'autres logiciels sont également touchés par un bogue. C'est le cas notamment d'Acronis, NinjaOne Backup et UrBackup Server.