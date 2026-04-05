On vous avait dit que Microsoft finirait par vous forcer à installer la dernière mise à jour de Windows 11 25H2, vous pensiez que vous aviez bien le temps et finalement, l'heure a sonné.

Depuis lundi, le tableau de bord de santé des versions de Windows indique que le déploiement intelligent basé sur l'apprentissage automatique touche désormais l'ensemble des appareils en éditions Famille et Pro hors environnements gérés. Si votre PC n'est pas piloté par un administrateur d'entreprise, la transition vers Windows 11 25H2 est en cours.

Sur le plan technique, il s'agit d'un paquet d'activation de moins de 200 Ko, suffisant pour basculer les machines qui ont déjà reçu la mise à jour de prévisualisation KB5064081 d'août 2025, ou toute mise à jour cumulative postérieure. Les utilisateurs gardent la main sur le redémarrage et peuvent reporter l'installation.

Si vous ne voulez pas attendre et devancer l'obligation de Redmond, il vous suffit de suivre le chemin désormais bien connu :

Paramètres > Windows Update pour déclencher manuellement la mise à jour.

Pour les appareils Enterprise et Education, rien ne change : la gestion reste du ressort des administrateurs informatiques.