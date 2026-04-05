Microsoft a enclenché cette semaine le déploiement automatique de Windows 11 25H2 sur tous les PC grand public encore sous la version 24H2 qui ne sont pas administrés par un service informatique. La fin du support de 24H2 Famille et Pro est fixée au 13 octobre 2026.
On vous avait dit que Microsoft finirait par vous forcer à installer la dernière mise à jour de Windows 11 25H2, vous pensiez que vous aviez bien le temps et finalement, l'heure a sonné.
Depuis lundi, le tableau de bord de santé des versions de Windows indique que le déploiement intelligent basé sur l'apprentissage automatique touche désormais l'ensemble des appareils en éditions Famille et Pro hors environnements gérés. Si votre PC n'est pas piloté par un administrateur d'entreprise, la transition vers Windows 11 25H2 est en cours.
Sur le plan technique, il s'agit d'un paquet d'activation de moins de 200 Ko, suffisant pour basculer les machines qui ont déjà reçu la mise à jour de prévisualisation KB5064081 d'août 2025, ou toute mise à jour cumulative postérieure. Les utilisateurs gardent la main sur le redémarrage et peuvent reporter l'installation.
Si vous ne voulez pas attendre et devancer l'obligation de Redmond, il vous suffit de suivre le chemin désormais bien connu :
Paramètres > Windows Update pour déclencher manuellement la mise à jour.
Pour les appareils Enterprise et Education, rien ne change : la gestion reste du ressort des administrateurs informatiques.
Une version 25H2 techniquement identique à la 24H2
25H2 et 24H2 partagent la même base de code, comme l'indique Microsoft. Les deux versions reçoivent les mêmes correctifs et améliorations chaque mois. La 25H2 n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités par rapport à la 24H2 ; elle ouvre un nouveau cycle de support de 24 mois pour les éditions Famille et Pro, dont l'échéance court jusqu'en octobre 2027.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
C'est l'argument de Microsoft pour justifier la migration : les PC qui restent sur 24H2 perdront tout accès aux correctifs de sécurité, aux mises à jour de fuseaux horaires et au support technique dès le 13 octobre 2026.
Des mois de correctifs d'urgence en toile de fond
Depuis le lancement de 24H2 en octobre 2024, Windows 11 a accumulé plusieurs incidents liés aux mises à jour mensuelles. En janvier 2026, le Patch Tuesday a provoqué des blocages au démarrage avec l'erreur UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME sur certains appareils, et Microsoft a dû publier deux correctifs hors bande le 24 janvier, les KB5078127 et KB5078132. En mars, la KB5079473 a entraîné des échecs de connexion aux comptes Microsoft dans Teams, OneDrive, Edge, Word et Excel, avec un faux message d'absence de connexion Internet. Ce bug a été résolu par la KB5085516 publiée le 21 mars. Fin mars, la KB5079391 a été suspendue le 27 mars en raison d'une erreur 0x80073712 à l'installation sur certaines machines sous 25H2 et 24H2, avant d'être remplacée par la KB5086672 le 31 mars.
Pavan Davuluri, président de la division Windows chez Microsoft, a annoncé en début d'année une série de correctifs et d'améliorations prévus tout au long de 2026, avec des builds d'aperçu attendus au printemps.
Sur les forums et blogs spécialisés, des utilisateurs rapportaient déjà en mars des basculements vers 25H2 sur des PC sous 24H2 sans intervention de leur part. L'expert IT allemand Günther Born avait rassemblé ces témoignages, évoquant « trop de coïncidences » pour un hasard.
Microsoft a officialisé depuis lors ce déploiement automatique, qui valide rétrospectivement une partie de ces signalements. Les utilisateurs qui souhaitent encore patienter peuvent suspendre les mises à jour dans Paramètres > Windows Update, mais devront installer les dernières mises à jour dès la fin de cette période de suspension.
C'est donc reculer pour mieux sauter.