Recall, Click to Do et les effets de studio constituent une autre histoire. Ces fonctionnalités, plus étroitement liées à l'intégration matérielle des puces neuronales, ne semblent pas incluses dans le périmètre de l'ouverture, du moins à ce stade. La disponibilité reste provisoirement réservée aux développeurs, et l'arrivée dans les applications grand public dépendra du rythme d'adoption de chacune.

Le verrou des 40 TOPS n'aura tenu que deux ans

Au lancement des Copilot+ PC en juin 2024, Microsoft avait fixé une règle d'airain : pas de fonctions IA locales sans NPU délivrant au moins 40 TOPS (40 000 milliards d'opérations par seconde, le seuil qui allait définir toute une catégorie de marketing). Les recommandations matérielles publiées à l'époque écartaient de fait les cartes graphiques, alors qu'une RTX 4090 revendique plus de 1 300 TOPS sur ce même type d'exercice. Les cabinets d'études créditent les Copilot+ PC de 0,6 % des PC Windows vendus en 2024, puis de 2,3 % au premier trimestre 2025. Une baisse de prix de 10 % en Europe fin 2024 n'a rien changé à la trajectoire.

L'annonce RTX Spark du 31 mai a rendu le maintien de ce verrou difficile à défendre. Microsoft et NVIDIA ont dévoilé ensemble cette plateforme Arm qui équipera des Surface dès l'automne, en promettant de « libérer toute la puissance de Windows sur le silicium NVIDIA ». Le RTX Spark embarque sa propre puce neuronale, mais son argument central est ailleurs : un GPU Blackwell de 6 144 cœurs et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, pensés pour l'inférence locale à grande échelle. Difficile de lancer une plateforme PC centrée sur un GPU Blackwell et de défendre simultanément que les GeForce du marché ne méritaient pas Phi Silica. Le tournant de Windows 11 vers l'IA locale se poursuit, débarrassé du péage matériel qui l'accompagnait depuis deux ans.

Pour le joueur français qui a traversé la pénurie avec sa RTX 3060 (premier GPU du sondage matériel Steam de mai 2026, à 4 % du parc), le long game a porté ses fruits : la carte achetée hors de prix en 2021 vient d'hériter des fonctions IA qu'on lui revendait depuis deux ans dans un PC neuf.