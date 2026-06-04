Pour rappel, la puce RTX Spark embarque quant à elle 20 cœurs CPU ARM intégrés avec l'aide de MediaTek ; et une partie graphique Blackwell dotée d'un nombre de cœurs CUDA équivalent à celui d'une RTX 5070 de bureau ; le tout pour un TDP maximal annoncé à 80 W. Cette puce s'appuie par ailleurs sur un maximum de 128 Go de LPDDR5X accessibles autant au CPU qu'au GPU. Les constructeurs OEM, eux, seront ensuite libres de configurer la quantité de mémoire à leur guise pour répondre à leurs différentes gammes de prix.

À l'instar des autres modèles RTX Spark, les HP OmniBook Ultra 16 et OmniBook X 14 sont attendus plus tard cette année, vraisemblablement cet automne, à un tarif « premium » que les premières rumeurs situent entre 2000 et 3000 en prix de départ.