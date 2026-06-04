Dévoilés lundi pour la première fois, les OmniBook Ultra 16 et OmniBook X 14 sont, chez HP, les deux premiers modèles équipés de la nouvelle puce NVIDIA RTX Spark. Voici un premier tour d'horizon, encore parcellaire, de ce qu'ils nous proposent.
Le MSI Prestige N16 Flip AI+ est le premier convertible au monde à miser sur la nouvelle puce RTX Spark. Les HP OmniBook Ultra 16 et OmniBook X 14 sont quant à eux les plus fins à embarquer le nouveau SoC ARM de NVIDIA. Du moins pour l'instant.
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Des châssis aux influences bien visibles
Comme pour la plupart des autres modèles RTX Spark, HP se garde bien de trop en dire dans l'immédiat sur ses deux nouveaux modèles. Pour les avoir approchés et manipulés un peu, nous pouvons en tout cas vous dire qu'ils reprennent des lignes plutôt connues chez HP.
Le modèle de 16 pouces ressemble ainsi à une sorte d'hybridation entre un HP OmniBook X Flip (la charnière 360 degrés en moins) et un Omen Transcend 14 (mais en plus grand) ; tandis que le petit X 14 reprend en partie la silhouette de son aïeul l'Omnibook X 14 2024, avec un petit air d'EliteBook X G2 en plus. Il semble d'ailleurs en conserver l'excellent clavier modulaire.
Deux frangins encore discrets
À ce stade, HP ne communique pas les spécifications des écrans installés à bord de ces deux nouveaux modèles, mais si l'on s'en tient aux promesses de NVIDIA, nous devrions y trouver des panneaux tandem-OLED G-SYNC offrant une qualité d'image à la hauteur de leur statut de PC portables premium voués aux créatifs. On ne peut malheureusement pas vous en dire beaucoup plus. D'ailleurs, et comme vous pouvez le voir sur nos photos, la manipulation des deux appareils n'était autorisée qu'une fois éteints.
Pour rappel, la puce RTX Spark embarque quant à elle 20 cœurs CPU ARM intégrés avec l'aide de MediaTek ; et une partie graphique Blackwell dotée d'un nombre de cœurs CUDA équivalent à celui d'une RTX 5070 de bureau ; le tout pour un TDP maximal annoncé à 80 W. Cette puce s'appuie par ailleurs sur un maximum de 128 Go de LPDDR5X accessibles autant au CPU qu'au GPU. Les constructeurs OEM, eux, seront ensuite libres de configurer la quantité de mémoire à leur guise pour répondre à leurs différentes gammes de prix.
À l'instar des autres modèles RTX Spark, les HP OmniBook Ultra 16 et OmniBook X 14 sont attendus plus tard cette année, vraisemblablement cet automne, à un tarif « premium » que les premières rumeurs situent entre 2000 et 3000 en prix de départ.