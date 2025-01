Nous aurions aimé vous dire que HP fait mouche en matière de calibration sur cet écran LCD, mais ce n'est pas tout à fait le cas non plus. On relève en effet un Delta E à 2,6, ce qui est plutôt bon (cette valeur doit être égale ou inférieure à 3 pour permettre une bonne restitution des couleurs), mais la température de l'écran est en revanche beaucoup trop chaude par défaut, avec 6 084 kelvins au compteur (pour rappel, cet indice est idéalement censé approcher les 6 500 kelvins du standard vidéo).

La prise en charge des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 est elle aussi poussive. Le premier est supporté à hauteur de 103 %, tandis que le second n'est pris en charge qu'à 73 % seulement. Là aussi, nous sommes en retrait par rapport aux écrans de la concurrence, qui affichent de plus en plus souvent le spectre DCI-P3 dans son intégralité.

Performances : agile au quotidien et bien refroidi, mais il y a un mais…

Nous l'avons évoqué en début d'article, notre machine de prêt est motorisée par un processeur Arm Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100. Cette puce regroupe 12 cœurs et 12 threads, cadencés au maximum à 3,4 GHz, et 42 Mo de cache. On y trouve également une partie graphique Adreno et un NPU développant 45 TOP voués au calcul de l'IA. Côté mémoire vive, notre exemplaire de test est enfin muni de 16 Go de RAM, en LPDDR5x à 8 448 MHz. Voyons ce que permet cette configuration.