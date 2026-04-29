Ce lancement en catimini répond surtout à un constat embarrassant pour NVIDIA : les 8 Go de la RTX 5070 laptop, c'est exactement la même quantité que sur les RTX 5050 et 5060 mobiles. Pour une carte censée viser le 1440p et la création, le compte n'y était pas. Avec la RTX 5050 en 9 Go de GDDR7 qui brouille déjà les pistes en entrée de gamme, la gamme mobile de NVIDIA gagne en cohérence, mais aussi en complexité pour le consommateur, qui devra désormais vérifier non seulement le modèle, mais aussi la quantité de VRAM et le TGP configuré par le fabricant.