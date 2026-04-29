NVIDIA officialise une RTX 5070 laptop en 12 Go de GDDR7, qui vient cohabiter avec la version 8 Go déjà sur le marché. Même puce GB206, même bus 128 bits, mais 50 % de mémoire vidéo en plus grâce aux nouvelles puces 3 Go. De quoi mieux digérer les jeux modernes en mobilité.
NVIDIA n'a pas fait d'annonce, mais le constructeur confirme l'existence d'une nouvelle déclinaison de sa RTX 5070 mobile, dotée cette fois de 12 Go de GDDR7. Comme le relève Tom's Hardware, la version 8 Go reste au catalogue : la 12 Go arrive en parallèle pour offrir aux fabricants une option intermédiaire face à la pénurie persistante de mémoire 16 Gb. Concrètement, c'est 50 % de VRAM en plus que la RTX 4070 laptop (8 Go) et un positionnement qui colle mieux aux usages 1440p modernes et à la création.
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RTX 5070 laptop 12 Go : ce qui change (et ce qui ne change pas)
La nouvelle variante reprend exactement la même puce que la version 8 Go : un GB206 Blackwell avec 4 608 cœurs CUDA, 36 cœurs RT et 144 cœurs Tensor. Le bus mémoire reste également en 128 bits, identique à la version 8 Go : pas de passage à un bus plus large façon 5070 Ti laptop, qui conserve elle son 192 bits et ses 12 Go.
Le seul vrai changement, c'est la mémoire elle-même. NVIDIA exploite ici les nouvelles puces GDDR7 24 Gb (3 Go par puce), au lieu des 16 Gb (2 Go) qui équipent la 8 Go. Résultat : 50 % de capacité en plus sans modifier l'interface mémoire. L'enveloppe thermique reste configurable entre 50 et 100 W selon le châssis retenu par le constructeur. La carte supporte évidemment l'écosystème Blackwell complet, dont la dernière mouture du DLSS (4.5) lancée au CES 2026.
Un lancement silencieux qui répond à un vrai problème
Pas de date de disponibilité officielle, pas de prix constructeur annoncé : NVIDIA laisse les OEM gérer. MSI a déjà été repéré en train d'intégrer cette variante 12 Go dans son nouveau Crosshair 16, et ASUS comme Lenovo ont été aperçus avec des fiches produit similaires. Les premières machines équipées devraient donc arriver dans les semaines à venir.
Ce lancement en catimini répond surtout à un constat embarrassant pour NVIDIA : les 8 Go de la RTX 5070 laptop, c'est exactement la même quantité que sur les RTX 5050 et 5060 mobiles. Pour une carte censée viser le 1440p et la création, le compte n'y était pas. Avec la RTX 5050 en 9 Go de GDDR7 qui brouille déjà les pistes en entrée de gamme, la gamme mobile de NVIDIA gagne en cohérence, mais aussi en complexité pour le consommateur, qui devra désormais vérifier non seulement le modèle, mais aussi la quantité de VRAM et le TGP configuré par le fabricant.
La RTX 5070 laptop 12 Go corrige enfin un déséquilibre flagrant de la gamme mobile Blackwell : même chip, même bus mémoire, mais 50 % de VRAM en plus pour mieux encaisser les jeux modernes et les workflows créatifs. Reste à voir le surcoût appliqué par les fabricants — et à ne pas oublier que la puissance réelle dépendra surtout du TGP retenu.