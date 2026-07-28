Sur le plan GPU, en dépit de résultats pour l'instant timides là aussi, notamment sur 3D Mark, Fouquin souligne que la puissance développée par la RTX Spark reste la même sur batterie comme sur secteur. Un point important pour rivaliser comme il se doit avec les dernières générations de SoC ARM et x86.

L'intéressé, bien que conquis par le design et la qualité de conception du Surface Laptop en lui-même, estime par ailleurs qu'en l'état, la puce RTX Spark N1X ne rivalisera pas suffisamment face aux meilleures solutions Apple Silicon, et ce en dépit d'une efficacité énergétique à première vue prometteuse.

De notre côté, nous vous recommandons la lecture du post de « Fouquin » sur le forum de TechPowerUp pour plus de détails, tout en rappelant -- comme il le fait lui-même -- que les résultats de ces benchmarks et ces diverses mesures n'ont pas été effectués sur des pilotes pleinement finalisés et définitifs. NVIDIA a encore (au moins) deux mois devant lui pour optimiser les performances de ses nouvelles puces. À la lecture de ces premières informations, nous sommes tentés de dire qu'elles en ont besoin.