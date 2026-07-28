Annoncé fin mai à l'occasion du Computex 2026, le Surface Laptop Ultra est pour l'instant l'unique modèle RTX Spark dévoilé par Microsoft. Un prototype parfaitement fonctionnel de l'appareil a été récupéré sur "le bord d'une route" par un utilisateur du forum de TechPowerUp… qui a donc pu le tester en profondeur avant tout le monde.
C'est en tout cas ce que l'on retient d'un test fouillé, publié par « Fouquin », un utilisateur des forums du site spécialisé TechPowerUp. L'intéressé explique en préambule avoir récupéré sur "le bord d'une route" au nord de Redmond (dans l'État de Washington où Microsoft a son QG) un Surface Laptop Ultra qu'il aurait d'abord pris pour un déchet abandonné.
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Une machine trouvée sur le bord de la route
Parfaitement fonctionnel, bien que doté au départ de pilotes Nvidia Game Ready 591.33 offrant une expérience d'utilisation très cahoteuse (rien d'étonnant puisqu'ils datent de novembre 2025), l'engin "dégoté" par ce fameux Fouquin est équipé d'un SoC RTX Spark N1X couplé à 24 Go de mémoire vive LPDDR5 et d'un SSD de 512 Go. Il s'agit de la mouture la plus puissante de la nouvelle puce RTX Spark, équipée d'un CPU MediaTek à 20 cœurs et d'une partie graphique Blackwell « au grand complet » dotée pour sa part de 6144 cœurs CUDA.
Dans cette configuration, qui est loin d'être la plus haut de gamme attendue sur le Surface Laptop Ultra (puisqu'il devrait notamment pouvoir compter sur 128 Go de RAM), l'appareil s'affichera aux États-Unis à un prix qu'on pressent aux alentours de 2800 dollars, c'est-à-dire proche de la somme réclamée par Apple pour un MacBook Pro M5 Pro / 24 Go. Une précision qui a son importance pour planter le décor.
Avant de procéder à ses premiers tests, le forumeur indique avoir commencé par installer sur ce Surface Laptop Ultra la nouvelle preversion 616.00 des pilotes NVIDIA. Cette preview apporte, pour rappel, à Windows 11 ARM la prise en charge de CUDA pour le GPU Blackwell intégré aux puces RTX Spark. Les benchmarks et mesures réalisés et partagés sur les forums de TechPowerUp correspondent donc, peu ou prou, à ce que les derniers pilotes en date permettent de faire… et malheureusement, ce premier bilan n'est pas aussi enthousiasmant qu'on l'aurait voulu.
Des performances (pour l'instant) timides
Dans son analyse, « Fouquin » s'attarde beaucoup sur la gestion énergétique de la puce RTX Spark, sur sa consommation et les différents niveaux de TDP appliqués en fonction des profils d'alimentation choisis. L'intéressé relève que le Surface Laptop Ultra consomme entre 7 et 8 W dans le mode d'alimentation le plus économe en énergie, tandis que le mode « Équilibré » fait passer à environ 12 W la RTX Spark et que le mode « Performances » monte à 23 W en idle. À première vue, le nouveau SoC de NVIDIA sait donc se serrer la ceinture sur le plan énergétique. On apprend toutefois que la barre des 80 W de TDP peut facilement être atteinte en utilisation intensive et que la puce plafonne entre 95 et 105 W dans les scénarios les plus extrêmes.
À 80 W de TDP sur Cinebench R24 et R26, qui permettent de jauger le niveau de performances CPU, la RTX Spark N1X ne propose rien de très glorieux pour l'instant. Sous R24, la puce de NVIDIA glane en effet 1 386 points en multi-core et 123 points en calcul single-core, contre 5 771 points en multi-core et 540 points en single-core sous Cinebench 2026. Sauf optimisations plus conséquentes par la suite, la puce RTX Spark serait donc nettement battue, sur R24 en tout cas, par l'Apple M5 Pro ou le nouveau Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme.
Sur le plan GPU, en dépit de résultats pour l'instant timides là aussi, notamment sur 3D Mark, Fouquin souligne que la puissance développée par la RTX Spark reste la même sur batterie comme sur secteur. Un point important pour rivaliser comme il se doit avec les dernières générations de SoC ARM et x86.
L'intéressé, bien que conquis par le design et la qualité de conception du Surface Laptop en lui-même, estime par ailleurs qu'en l'état, la puce RTX Spark N1X ne rivalisera pas suffisamment face aux meilleures solutions Apple Silicon, et ce en dépit d'une efficacité énergétique à première vue prometteuse.
De notre côté, nous vous recommandons la lecture du post de « Fouquin » sur le forum de TechPowerUp pour plus de détails, tout en rappelant -- comme il le fait lui-même -- que les résultats de ces benchmarks et ces diverses mesures n'ont pas été effectués sur des pilotes pleinement finalisés et définitifs. NVIDIA a encore (au moins) deux mois devant lui pour optimiser les performances de ses nouvelles puces. À la lecture de ces premières informations, nous sommes tentés de dire qu'elles en ont besoin.