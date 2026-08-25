Pour rappel, l’AI Super Resolution de DLSS consiste à produire une image dans une définition supérieure à celle du rendu initial. Un jeu peut ainsi être calculé en Full HD avant que l’intelligence artificielle ne reconstruise l’image afin de profiter d’un écran 4K. Là où les méthodes traditionnelles d’interpolation se contentent de calculer les pixels manquants à partir de ceux qui les entourent, NVIDIA entraîne un modèle à partir d’images de référence afin qu’il apprenne à reconstruire les détails absents. Les Tensor Cores des GeForce RTX se chargent ensuite d’accélérer ces opérations.

DLSS a donc progressivement abandonné ses premières approximations pour devenir un véritable outil de reconstruction d’image. Mais l’histoire ne s’arrête pas à l’upscaling. Avec l’arrivée du ray tracing en 2018, NVIDIA s’est retrouvé face à un autre problème : pour conserver des performances acceptables, il faut limiter le nombre de rayons calculés, ce qui introduit du bruit et des imperfections dans l’image. C’est précisément le rôle du denoiser, ou débruiteur en français, chargé de reconstruire une image propre à partir de ces informations incomplètes.