Pas de nouvelles cartes graphiques, mais de nouvelles idées : NVIDIA n'en finit plus de mettre à jour DLSS et la 5e mouture arrive cet automne.
Depuis quelques jours, il se disait que NVIDIA allait sortir quelque chose de captivant à l'occasion de la GTC qui se tient depuis ce soir à San Jose, en Californie. Eh bien, les choses n'auront pas traîné : la keynote d'ouverture a permis de lever le voile sur DLSS 5, rien que ça.
DLSS 5 arrive cet automne !
En tout début d'année, en ouverture du CES 2026 de Las Vegas, NVIDIA avait présenté DLSS 4.5 et introduit simultanément deux technologies majeures : la Dynamic Multi-Frame Generation et la 6x Multi-Frame Generation.
Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne chôme pas chez NVIDIA. Certes, il n'est toujours pas question de nouvelles GeForce, les hypothétiques RTX série 50 SUPER, mais les équipes de Jensen Huang ont de la suite dans les idées : si le matériel n'avance plus guère pour le moment, ce sont les solutions logicielles qui prennent le relai.
Tout entière tournée vers les technologies maison, la GTC aura été l'occasion d'en apprendre plus sur l'avenir de DLSS… un avenir qui ne devrait pas tarder à se matérialiser : on parle d'une sortie de DLSS 5 dès cet automne même si, pour le moment, aucune date ferme n'est avancée. De plus, nous n'en sommes pas encore absolument certains, mais tout porte à croire que DLSS 5 sera réservé aux seules GeForce RTX série 50. À vérifier prochainement.
Sans doute aurons-nous de multiples occasions d'évoquer plus en détails les choses, mais DLSS 5 ne vient pas remplacer les technologies précédentes, il agit comme un complément en introduisant un nouveau modèle de rendu neuronal en temps réel pour appliquer « un éclairage et des matériaux photoréalistes aux pixels ».
NVIIDA n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins en ajoutant que « DLSS 5 permet aux développeurs de proposer un niveau de graphismes photoréalistes inédit, auparavant réservé aux effets visuels hollywoodiens ».
Rendu neuronal et IA générative
Il est donc intéressant de constater que DLSS 5 agit comme une surcouche supplémentaire activable à l'envi et associable à la Super Resolution, la Ray Reconstruction ou la Frame Generation. Un complément donc.
L'objectif est à l'évidence de modifier en profondeur le rendu des personnages – leurs visages en particulier –, mais aussi de certains éléments de décor en exploitant des modèles d'IA générative. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir avec précision comment tout cela fonctionne, mais NVIDIA insiste sur le rendu neuronal et l'entraînement de modèles d'IA.
« Le modèle d'IA est entraîné pour comprendre la sémantique complexe des scènes, comme les personnages, les cheveux, les tissus et la peau, ainsi que les conditions d'éclairage ambiant, le tout à partir de l'analyse d'une seule image. DLSS 5 exploite ensuite cette compréhension approfondie pour générer des images précises tout en préservant la structure de la scène originale ».
Au-delà du marketing et des démos techniques dont il se dit qu'elles tournaient sur deux GeForce RTX 5090, il conviendra de juger sur pièces alors que NVIDIA insiste sur les premiers jeux compatibles : Starfield,Assassin's Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, Delta Force, Naraka: Bladepoint, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Les images proposées par NVIDIA sont justement extraites de ces quelques titres. Logiquement, la comparaison sans/avec DLSS 5 est éloquente. Il est possible de consulter quelques autres exemples via notre lien en source.