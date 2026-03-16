En tout début d'année, en ouverture du CES 2026 de Las Vegas, NVIDIA avait présenté DLSS 4.5 et introduit simultanément deux technologies majeures : la Dynamic Multi-Frame Generation et la 6x Multi-Frame Generation.

Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne chôme pas chez NVIDIA. Certes, il n'est toujours pas question de nouvelles GeForce, les hypothétiques RTX série 50 SUPER, mais les équipes de Jensen Huang ont de la suite dans les idées : si le matériel n'avance plus guère pour le moment, ce sont les solutions logicielles qui prennent le relai.