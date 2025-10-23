DLSS 4 : toujours plus de titres compatibles

Pendant ce temps, NVIDIA continue de rendre compatibles les derniers jeux vidéo du marché avec ses technos maison. Le DLSS 4 débarque en effet cette semaine dans The Outer Worlds 2 (à partir du 24/10 en sortie anticipée), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Jurassic World Evolution 3, Ninja Gaiden 4 et Godbreakers (DLSS Super Resolution pour les deux derniers titres).

Grâce à la Multi Frame Generation et au DLSS Super Resolution, les gains de performance sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 seraient ainsi spectaculaires si l'on s'en fie à la communication du caméléon : jusqu'à 340 images/s avec une carte graphique GeForce RTX 5090, plus de 250 avec une RTX 5080 ou, encore, 190 sur RTX 5070. Le tout avec un ray tracing complet et la fonction Reflex qui réduit la latence. Pour bénéficier de performances optimales dans ces cinq titres, n'oubliez pas de mettre à jour vos pilotes GeForce Ready, sinon vous risquerez d'être déçu.

Et pour ceux qui ne seraient pas équipés d'une carte graphique GeForce RTX série 50 ou d'un modèle un peu trop ancien (avant la série 40), le service GeForce NOW pourra prendre le relais sur n'importe quel écran où que vous soyez (du moins, là où il y a du réseau), ray tracing sur le gâteau.