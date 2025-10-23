Les semaines se suivent et se ressemblent chez NVIDIA, chacune apportant son lot d'innovations. En cette fin de mois d'octobre, la star s'appelle ACE, l'IA embarquée de la marque qui promet d'humaniser les relations avec les personnages non-joueurs dans les jeux vidéo. Autour d'elle, DLSS 4 continue d'étendre son règne et Unreal Engine 5.6.1 s'offre une cure de stéroïdes RTX.
ACE : quand les NPC deviennent (presque) intelligents
On savait NVIDIA obsédée par les images, la fluidité, les FPS. La voilà désormais lancée à la conquête du comportement. Avec ACE (Avatar Cloud Engine), la firme de Jensen Huang glisse une IA conversationnelle directement intégrée au moteur des jeux vidéo. Le nouveau modèle supporté, Qwen3-8B, tourne en local, sans passer par le cloud, et permet à des personnages non-joueurs de réagir en temps réel aux actions du joueur. Fini les dialogues figés et les PNJ qui se répètent à l'infini : grâce au SDK In-Game Inferencing, ACE peut combiner graphismes et calculs d'IA sur le même GPU, tout en limitant fortement l’impact sur les performances. Le plugin Magpie TTS Flow, désormais multilingue (anglais, espagnol, allemand), ajoute des voix dynamiques et naturelles. De quoi tendre vers des mondes virtuels plus vivants, sans surcharger les serveurs des éditeurs ni votre bande passante. De l'IA circuit court, pour faire simple.
DLSS 4 : toujours plus de titres compatibles
Pendant ce temps, NVIDIA continue de rendre compatibles les derniers jeux vidéo du marché avec ses technos maison. Le DLSS 4 débarque en effet cette semaine dans The Outer Worlds 2 (à partir du 24/10 en sortie anticipée), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Jurassic World Evolution 3, Ninja Gaiden 4 et Godbreakers (DLSS Super Resolution pour les deux derniers titres).
Grâce à la Multi Frame Generation et au DLSS Super Resolution, les gains de performance sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 seraient ainsi spectaculaires si l'on s'en fie à la communication du caméléon : jusqu'à 340 images/s avec une carte graphique GeForce RTX 5090, plus de 250 avec une RTX 5080 ou, encore, 190 sur RTX 5070. Le tout avec un ray tracing complet et la fonction Reflex qui réduit la latence. Pour bénéficier de performances optimales dans ces cinq titres, n'oubliez pas de mettre à jour vos pilotes GeForce Ready, sinon vous risquerez d'être déçu.
Et pour ceux qui ne seraient pas équipés d'une carte graphique GeForce RTX série 50 ou d'un modèle un peu trop ancien (avant la série 40), le service GeForce NOW pourra prendre le relais sur n'importe quel écran où que vous soyez (du moins, là où il y a du réseau), ray tracing sur le gâteau.
Unreal Engine 5.6.1 : le labo graphique version NVIDIA
Enfin, le chantre du GPU livre une nouvelle version de sa branche RTX d'Unreal Engine, estampillée 5.6.1. Elle s'accompagne d'une démo, la Bonsai Diorama, vitrine des dernières trouvailles maison : RTX Mega Geometry, ReSTIR Path Tracing et intégration complète du DLSS 4. Les développeurs peuvent télécharger le code source et les docs dès maintenant, avant le webinaire Level Up with NVIDIA prévu la semaine prochaine, le 28 octobre. Voilà pour votre dose de NVIDIA de la semaine, vous pouvez reprendre une activité normale.