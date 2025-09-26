Concrètement, NVIDIA met à disposition un kit de développement, des extensions pour Unreal Engine et Maya, un environnement pour entraîner l’IA sur de nouvelles voix ou langues, ainsi que plusieurs modèles pré-entraînés. L’idée est simple : transformer ce qui relevait jusqu’ici du domaine de la motion capture complexe en un outil accessible, adaptable et prêt à l’emploi. Une décision qui s’inscrit dans une stratégie plus large déjà esquissée par la firme avec son Avatar Cloud Engine (ACE) ou encore son écosystème Omniverse.