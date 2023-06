Découvrez la démo impressionnante de MetaHuman d'Epic : de la capture à l'iPhone à l'animation photoréaliste

Il ne s'agit donc plus que d'une question de temps avant que les studios se familiarisent avec l'écosystème MetaHuman pour intégrer ces personnages extrêmement réalistes à leurs créations. À l'instar des productions sous Unreal Engine 5, il faudra se montrer encore un peu patient avant d'en voir la couleur sur nos écrans.

Entre ceci et l'intelligence artificielle de NVIDIA qui permet de véritablement converser avec un personnage non joueur, la frontière entre fiction et réalité pourrait, dans un futur proche, être plus ténue que jamais. Pour le meilleur comme pour le pire ?